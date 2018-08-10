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Стрілянина у Канаді: винуватець інциденту перебуває у лікарні з серйозними пораненнями

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Поліція Канади повідомила, що винуватця стрілянини серйозно поранено
Поліція Канади повідомила, що винуватця стрілянини серйозно поранено / Фото з відкритих джерел

Стрілянину у спальному районі канадського міста Фредеріктона, внаслідок якої загинуло чотири людини, счинив 45-річний місцевий житель.

Про це повідомила шеф-поліції міста Ліенн Фітч в ході прес-конференції, що транслювалася всіма національними телеканалами Канади.

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Шеф поліції наголосила, що наразі особа винуватця стрілянини не розкривається – це робиться в інтересах слідства. Зазначається, що в ході стрілянини він отримав серйозні поранення і зараз перебуває в лікарні.

Поліція міста у своєму Twitter розкрила особи двох загиблих в ході інциденту правоохоронців, висловивши глибокі співчуття сім'ям загиблих.

Шеф поліції також розповіла про загиблих правоохоронців повідомивши, однак, що деталі поліція наразі надати не може.

Всього внаслідок стрілянини загинули чотири людини, серед яких два офіцери поліції. 45-річний Роберт Костелло, батько чотирьох дітей – прослужив в поліції 20 років, і 43-річна Сара Мей Бернс, мати трьох дітей, – прослужила в управлінні два роки,
— сказала Ліенн Фітч.

Також поліція попросила усіх можливих свідків надати фото та відео матеріали з місця інциденту.

Нагадаємо, у п'ятницю зранку, 10 серпня, в столиці канадської провінції Нью-Брансвік, місті Фредеріктон, сталася масштабна стрілянина, в якій загинули чотири людини, також багато постраждалих.

 

Теги: Зброя Канада Жертви Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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