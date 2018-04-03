Стрельба в ночном клубе Ивано-Франковска: под арест взяты 6 охранников

В Ивано-Франковске суд взял под стражу без права на залог 6 работников частной охранной фирмы, которых подозревают в перестрелке в ночном клубе "Эльдорадо".

Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковского городского суда.

Напомним, что в ночь на 1 апреля в Ивано-Франковске вблизи ночного клуба неизвестные открыли огонь по посетителям заведения. В результате стрельбы двое посетителей получили ранения.

В сообщении суда говорится, что 6 охранников следствие подозревает в "хулиганстве, то есть грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенное группой лиц с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений ".

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Оценив представленные доказательства и учитывая все обстоятельства дела, судьями-следователями Ивано-Франковского городского суда было принято применить ко всем шести подозреваемым в совершении вышеуказанных хулиганских действий, меру пресечения в виде содержания под стражей,

– говорится в сообщении суда.

Там также отмечается, что поскольку преступление, совершение которого арестованным мужчинам инкриминирует следствие, имеет насильственный характер и было совершено с применением огнестрельного оружия, то альтернативная мера пресечения в виде денежного залога, судьями не определялся.

По информации суда, задержанные – жители Киевской, Харьковской и Луганской областей. Санкция инкриминируемой им статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.