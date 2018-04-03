Стрілянина у нічному клубі Івано-Франківська: під арешт взято 6 охоронців

В Івано-Франківську суд взяв під варту без права на заставу 6 працівників приватної охоронної фірми, яких підозрюють у перестрілці в нічному клубі "Ельдорадо".

Про це повідомляє прес-служба Івано-Франківського міського суду.

Нагадаємо, що в ніч на 1 квітня в Івано-Франківську поблизу нічного клубу невідомі відкрили вогонь по відвідувачах закладу. Внаслідок стрілянини двоє відвідувачів отримали поранення.

У повідомленні суду мовиться, що 6 охоронців досудове слідство підозрює у "хуліганстві, тобто грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, вчинене групою осіб із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень".

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Оцінивши надані докази та врахувавши всі обставини справи, суддями-слідчими Івано-Франківського міського суду було ухвалено застосувати щодо усіх шістьох підозрюваних у вчинені вищенаведених хуліганських дій, міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,

– мовиться у повідомленні суду.

Там також наголошується, що оскільки злочин, вчинення якого арештованим чоловікам інкримінує досудове слідство, має насильницький характер і був вчинений із застосуванням вогнепальної зброї, то альтернативний запобіжний захід, у вигляді грошової застави, суддями не визначався.

За інформацією суду, затримані – жителі Київської, Харківської та Луганської областей. Санкція інкримінованої їм статі передбачає до 7 років ув’язнення.