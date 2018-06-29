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22:53, 26 июня
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Стрельба в редакции газеты в США: установлена личность нападавшего и его мотивы

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Стрельба в редакции Capital Gazette
Стрельба в редакции Capital Gazette / Фото из открытых источников

В результате стрельбы, которую неизвестный совершил в редакции газеты Capital Gazette в городе Аннаполис, в американском штате Мэриленд, погибли по меньшей мере 5 человек и еще несколько получили ранения.

Об этом сообщает американское NBS.

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Полиция уже установила личность злоумышленника, стрелявшего по журналистам. Это Джарред Рамос, в его доме уже провели обыск. Также отметили, что мужчина специально повредил пальцы рук, чтобы его не узнали по отпечаткам. По версии СМИ, мотивом стрелка было обвинение журналистов Capital Gazette в клевете. В 2012 году он подал в суд на редакцию после того, как журналист написал о его вине в уголовном преступлении в 2011 году. Однако дело мужчины было отклонено, и апелляционный суд подтвердил это решение.

Этот человек был готов стрелять в людей. Его целью было нанесение вреда,
– заявил на пресс-конференции заместитель начальника полиции округа Анне Арундел Билл Крампф.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования родным погибших пострадавшим в Twitter.

"Меня проинформировали о стрельбе в Capital-Gazette. Мои мысли и молитвы вместе с семьями погибших и пострадавших", – написал президент.

Напомним, злоумышленник сначала выстрелил в стеклянные двери офиса, а дальше открыл огонь по нескольким работникам издания. В газете Capital Gazette работают три административных работника, семь редакторов и восемь корреспондентов, которые охватывают различные темы, включая судебные заседания, развлечения и образование.

Теги: Новости США Криминальные новости Оружие Жертвы журналисты СМИ
Источник: 24 Канал
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