Стрельба в редакции газеты в США: установлена личность нападавшего и его мотивы

В результате стрельбы, которую неизвестный совершил в редакции газеты Capital Gazette в городе Аннаполис, в американском штате Мэриленд, погибли по меньшей мере 5 человек и еще несколько получили ранения.

Об этом сообщает американское NBS.

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Полиция уже установила личность злоумышленника, стрелявшего по журналистам. Это Джарред Рамос, в его доме уже провели обыск. Также отметили, что мужчина специально повредил пальцы рук, чтобы его не узнали по отпечаткам. По версии СМИ, мотивом стрелка было обвинение журналистов Capital Gazette в клевете. В 2012 году он подал в суд на редакцию после того, как журналист написал о его вине в уголовном преступлении в 2011 году. Однако дело мужчины было отклонено, и апелляционный суд подтвердил это решение.

Этот человек был готов стрелять в людей. Его целью было нанесение вреда,

– заявил на пресс-конференции заместитель начальника полиции округа Анне Арундел Билл Крампф.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования родным погибших пострадавшим в Twitter.

"Меня проинформировали о стрельбе в Capital-Gazette. Мои мысли и молитвы вместе с семьями погибших и пострадавших", – написал президент.

Prior to departing Wisconsin, I was briefed on the shooting at Capital Gazette in Annapolis, Maryland. My thoughts and prayers are with the victims and their families. Thank you to all of the First Responders who are currently on the scene. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2018

Напомним, злоумышленник сначала выстрелил в стеклянные двери офиса, а дальше открыл огонь по нескольким работникам издания. В газете Capital Gazette работают три административных работника, семь редакторов и восемь корреспондентов, которые охватывают различные темы, включая судебные заседания, развлечения и образование.