Стрілянина у редакції газети в США: встановлено особу нападника та його мотиви
Унаслідок стрілянини, яку невідомий здійснив у редакції газети Capital Gazette у місті Аннаполіс, що в американському штаті Меріленд, загинули щонайменше 5 осіб і ще кілька зазнали поранень.
Про це повідомляє американське NBS.
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Поліція вже встановила особу зловмисника, який стріляв по журналістах. Це Джарред Рамос, у його будинку вже провели обшук. Також відзначили, що чоловік спеціально пошкодив пальці рук, щоб його не розпізнали по відбитках.
За версією ЗМІ, мотивом стрілка було звинувачення журналістів Capital Gazette в наклепі. У 2012 році він подав до суду на редакцію після того, як журналіст написав про його вину у кримінальному злочині в 2011 році. Проте справу чоловіка було відхилено, і апеляційний суд підтвердив це рішення.
Цей чоловік був готовий стріляти в людей. Його метою було завдати шкоди,
– заявив на прес-конференції заступник начальника поліції округу Ганні Арундел Білл Крампф.
Президент США Дональд Трамп висловив співчуття рідним загиблих постраждалим у Twitter.
"Мене поінформували про стрілянину в Capital-Gazette. Мої думки і молитви разом із сім'ями загиблих і постраждалих", – написав президент.
Нагадаємо, зловмисник спочатку вистрілив у скляні двері офісу, а далі відкрив вогонь по декількох працівниках видання. У газеті Capital Gazette працюють три адміністративні працівники, сім редакторів і вісім дописувачів, які охоплюють різні теми, включно з судовими засіданнями, розвагами та освітою.