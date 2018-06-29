Стрілянина у редакції газети в США: встановлено особу нападника та його мотиви

Унаслідок стрілянини, яку невідомий здійснив у редакції газети Capital Gazette у місті Аннаполіс, що в американському штаті Меріленд, загинули щонайменше 5 осіб і ще кілька зазнали поранень.

Про це повідомляє американське NBS.

Читайте також: У США влаштували стрілянину на виставці: є жертви та багато поранених

Поліція вже встановила особу зловмисника, який стріляв по журналістах. Це Джарред Рамос, у його будинку вже провели обшук. Також відзначили, що чоловік спеціально пошкодив пальці рук, щоб його не розпізнали по відбитках.

За версією ЗМІ, мотивом стрілка було звинувачення журналістів Capital Gazette в наклепі. У 2012 році він подав до суду на редакцію після того, як журналіст написав про його вину у кримінальному злочині в 2011 році. Проте справу чоловіка було відхилено, і апеляційний суд підтвердив це рішення.

Цей чоловік був готовий стріляти в людей. Його метою було завдати шкоди,

– заявив на прес-конференції заступник начальника поліції округу Ганні Арундел Білл Крампф.

Президент США Дональд Трамп висловив співчуття рідним загиблих постраждалим у Twitter.

"Мене поінформували про стрілянину в Capital-Gazette. Мої думки і молитви разом із сім'ями загиблих і постраждалих", – написав президент.

Prior to departing Wisconsin, I was briefed on the shooting at Capital Gazette in Annapolis, Maryland. My thoughts and prayers are with the victims and their families. Thank you to all of the First Responders who are currently on the scene. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2018

Нагадаємо, зловмисник спочатку вистрілив у скляні двері офісу, а далі відкрив вогонь по декількох працівниках видання. У газеті Capital Gazette працюють три адміністративні працівники, сім редакторів і вісім дописувачів, які охоплюють різні теми, включно з судовими засіданнями, розвагами та освітою.