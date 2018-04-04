Стрельба в штаб-квартире YouTube: опубликовали фото нападающей

Нападение на штаб-квартиру YouTube в Сан-Бруно, в Калифорнии, могла устроить 39-летняя пользовательница сайта, которая имела иранские корни.

Как сообщает New York Post, женщину идентифицировала полиция. Нападающая Насим Агдам – ​​жительница штата Калифорния, с иранскими корнями.

Читайте также: Американские СМИ сообщили причину стрельбы в офисе YouTube

"Стрелок Youtube Насим Агдам не вписывается в желанный СМИ стереотип. Женщина из Ирана, левая, веган, активистка PETA (организация, ведущая борьбу за права животных, – "24")", – пишет блогер Павел Сенко. Ее мотивом была месть корпорации по демонетизированные и обидные видео).

Стрелок Youtube Насим Агдам не вписывается в желанный СМИ стереотип

(женщина из Ирана, левая, веган, активист #PETA, ее мотив был месть корпорации за демонетизированные и дискриминируемые видео). pic.twitter.com/xIOehglpaL — Pavel Senko (@senko) 4 квітня 2018 р.

У женщины был свой канал на YouTube. Ее последнее видео появилось три недели назад и было посвящено упражнениям на ногах в фитнесе.

В другом видео Агдам жаловалась на то, что "подвергается дискриминации и ее фильтруют на YouTube". Сейчас видео девушки и аккаунт удалены с YouTube.

Стрельбу в штаб-квартире YouTube устроила женщина

Напомним, стрельба в главном офисе компании YouTube в калифорнийском городе Сан-Бруно произошла примерно в 13:00 по местному времени 3 апреля. В результате нападения пострадали 4 человека. Женщина, которая устроила стрельбу, застрелилась.

Президент США Дональд Трамп выразил слова поддержки пострадавшим.