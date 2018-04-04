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Стрілянина в штаб-квартирі YouTube: опублікували фото нападниці

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Стрілянина в штаб-квартирі YouTube
Стрілянина в штаб-квартирі YouTube / nypost.com

Напад на штаб-квартиру YouTube в Сан-Бруно, що в Каліфорнії, могла влаштувати 39-річна користувачка сайту, яка мала іранське коріння.

Як повідомляє New York Post, жінку ідентифікувала поліція. Нападниця Насим Агдам – мешканка штату Каліфорнія, з іранськими корінням. У штабі, де вона влаштувала стрілянину, працював її хлопець.

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"Стрілок Youtube Насим Агдам не вписується в омріяний ЗМІ стереотип. Жінка з Ірану, ліва, веган, активістка PETA (організація, що веде боротьбу за права тварин, – "24")", – пише блогер Павло Сенко.

За словами Сенка, мотив нападниці був помстою компанії за демонетизацію і дискримінуючі відео.

У жінки з 2011 року був свій канал на YouTube, на якому вона пропагувала здоровий спосіб життя та закликала виступати на захист тварин. Останнє відео з'явилося три тижні тому і було присвячене вправам на ногах у фітнесі.

В іншому відео Агдам скаржилася на те, що "піддається дискримінації і її фільтрують на YouTube". Вочевидь, питання про свободу слова, було дуже важливим для Агдам. На відео Агдам навіть цитує Адольфа Гітлера.

Що ви думаєте про свободу слова та чи дійсно це існує у західних країнах? В реальному світі немає свободи слова, вас змусять замовкнути, щоб сказати правду, яку не підтримує система,
– йдеться у відео, опублікованому 25 березня.

Зараз відео дівчини і обліковий запис видалені з YouTube.

Стрілянину в штаб-квартирі YouTube влаштувала жінка

Стрілянину в штаб-квартирі YouTube влаштувала жінка

Нагадаємо, стрілянина у головному офісі компанії YouTube у каліфорнійському місті Сан-Бруно сталась приблизно о 13:00 за місцевим часом 3 квітня. Внаслідок нападу постраждали 4 людей. Жінка, яка влаштувала стрілянину, застрелилася.

Президент США Дональд Трамп висловив слова підтримки постраждалим.

Теги: Новини США YouTube Кримінальні новини Іран
Джерело: 24 Канал
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