Стрельба в Утрехте: число жертв возросло

В результате стрельбы в трамвае в нидерландском городке Утрехт уже погибли четыре человека. Последний из них отошел в мир иной 28 марта.

Как сообщают местные власти, говорится о 74-летнего мужчину, который находился в больнице. Ранее была информация, от полученных травм погибли два человека и женщина. Еще одна из женщина с ранениями лежит в больнице, передает The Associated Press.

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Больше деталей нидерландские чиновники не предоставили. Заметим, что правоохранители и дальше расследуют это дело, как совершенное с "террористической целью".

Стрельба в Утрехте, в результате которой 9 человек получили ранения и уже четыре погибли, произошла 18 марта. По информации местных СМИ, несколько злоумышленников открыли огонь в трамвае, а потом скрылись с места инцидента. 19 марта правоохранители сообщили, что они задержали трех подозреваемых. По их словам, главный виновник трагедии – уроженец Турции Гокмен Танис.