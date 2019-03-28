Стрілянина в Утрехті: кількість жертв зросла

Внаслідок стрілянини у трамваї в нідерландському містечку Утрехт вже загинули чотири особи. Останній з них відійшов на той світ 28 березня.

Як повідомляє місцева влада, мовиться про 74-річного чоловіка, який перебував у лікарні. Раніше була інформація, від отриманих травм загинули два чоловіки та жінка. Ще одна з жінка з пораненнями лежить у лікарні, передає The Associated Press.

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Більше деталей нідерландські посадовці не надали. Зауважимо, що правоохоронці й надалі розслідують цю справу, як скоєну з "терористичною метою".

Стрілянина в Утрехті, внаслідок якої 9 людей зазнали поранень і вже чотири загинули, сталася 18 березня. За інформацією місцевих ЗМІ, кілька зловмисників відкрили вогонь у трамваї, а опісля втекли з місця інциденту. 19 березня правоохоронці сповістили, що вони затримали трьох підозрюваних. За їхніми словами, головний винуватець трагедії – уродженець Туреччини Гокмен Таніс. Вирок йому суд має оголосити до кінця поточного тижня.