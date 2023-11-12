О подвиге и гибели военного Стрельцова сообщил нардеп от "Слуги народа" Павел Сушко, у которого защитник работал помощником.

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Всегда был в самых горячих точках

По словам нардепа, Евгений Стрельцов с 2014 года добровольно участвовал в АТО, а в 2022 году тоже по собственному желанию присоединился к рядам пограничников, где раньше служил.



Женя постоянно был в самых горячих точках... Самоотверженно и профессионально выполнял свои обязанности,

– рассказывает депутат.

Благодаря лидерским качествам и воле к победе Евгения назначили командиром структурного подразделения пограничной комендатуры быстрого реагирования. Защитник являлся примером для своих подчиненных и пользовался уважением у руководителей. Под командованием Стрельцова его подразделение наносило врагу сокрушительные потери в живой силе и технике.

С 2022 года Евгений воевал на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. 10 ноября в самом аду войны – в Бахмуте – Стрельцов принял свой последний бой. При отражении вражеского штурма, пытаясь прикрыть своих побратимов, защитник получил смертельное ранение от разрыва гранаты.

Евгений героически погиб, сохранив жизнь своих бойцов и не сдавая позиции врагу.

В памяти навсегда Евгений останется смелым, мужественным и преданным Украине защитником, на счету которого не один подвиг. И честным, надежным и порядочным человеком!

– подчеркнул депутат.

Стрельцов отдал жизнь, спасая собратьев / Фото Сушко

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя. Светлая память.

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