О подвиге и гибели военного Стрельцова сообщил нардеп от "Слуги народа" Павел Сушко, у которого защитник работал помощником.
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Всегда был в самых горячих точках
По словам нардепа, Евгений Стрельцов с 2014 года добровольно участвовал в АТО, а в 2022 году тоже по собственному желанию присоединился к рядам пограничников, где раньше служил.
Женя постоянно был в самых горячих точках... Самоотверженно и профессионально выполнял свои обязанности,
– рассказывает депутат.
Благодаря лидерским качествам и воле к победе Евгения назначили командиром структурного подразделения пограничной комендатуры быстрого реагирования. Защитник являлся примером для своих подчиненных и пользовался уважением у руководителей. Под командованием Стрельцова его подразделение наносило врагу сокрушительные потери в живой силе и технике.
С 2022 года Евгений воевал на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. 10 ноября в самом аду войны – в Бахмуте – Стрельцов принял свой последний бой. При отражении вражеского штурма, пытаясь прикрыть своих побратимов, защитник получил смертельное ранение от разрыва гранаты.
Евгений героически погиб, сохранив жизнь своих бойцов и не сдавая позиции врагу.
В памяти навсегда Евгений останется смелым, мужественным и преданным Украине защитником, на счету которого не один подвиг. И честным, надежным и порядочным человеком!
– подчеркнул депутат.
Стрельцов отдал жизнь, спасая собратьев / Фото Сушко
Потери Украины в войне
- В Запорожье погиб 24-летний воин со Львовщины Тарас Лозовой. Защитник был старшим солдатом, оператором отделения управления командира батареи минометной батареи и механизированного батальона воинской части.
- На Волыни попрощались с танкистом Константином Мрочко, защищавшего Киевщину. Поиск останков защитника длился около двух лет. Весной президент Зеленский посмертно присвоил волынянину звание "Герой Украины", а также орден "Золотая звезда".
- Во время выполнения боевого задания погиб Владимир Король. Мужчина был штаб-сержантом, водителем-санитаром медицинского пункта танкового батальона воинской части А2167. Служил в Донецкой области.