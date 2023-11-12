Про подвиг і загибель військового Стрельцова повідомив нардеп від "Слуги народу" Павло Сушко, в якого захисник працював помічником.

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Завжди був у найгарячіших точках

За словами нардепа, Євгеній Стрельцов з 2014 року добровільно брав участь в АТО, а у 2022 році теж за власним бажанням приєднався до лав прикордонників, де раніше служив.



Женя постійно був у найгарячіших точках...Самовіддано і професійно виконував свої обовʼязки,

– розповідає депутат.

Завдяки лідерським якостям та волі до перемоги Євгена призначили командиром структурного підрозділу прикордонної комендатури швидкого реагування. Захисник був прикладом для своїх підлеглих і користувався повагою у керівників. Під командуванням Стрельцова його підрозділ завдавав ворогу нищівних втрат у живій силі та техніці.

З 2022 року Євген воював на Купʼянському, Лиманському та Бахмутському напрямках. 10 листопада у самому пеклі війни – у Бахмуті – Стрельцов прийняв свій останній бій. Під час відбиття ворожого штурму, намагаючись прикрити своїх побратимів, захисник отримав смертельне поранення від розриву гранати.

Євгеній героїчно загинув, зберігши життя своїх бійців та не здаючи позиції ворогу.

В памʼяті назавжди Євгеній залишиться сміливим, мужнім і відданим Україні захисником на рахунку якого не один подвиг. І чесною, надійною та порядною людиною!

– наголосив депутат.

Стрельцов віддав життя, рятуючи побратимів / Фото Сушко

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя. Світла пам'ять.

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