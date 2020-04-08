Стрелявший в бизнесмена "Мультика" был в медицинской маске
Прохожие видели стрелка, который совершил покушение на николаевского бизнесмена Михаила Титова "Мультика". Однако описать нападавшего никто не смог, так как тот был в медицинской маске.
Близкие и друзья Титова собрали денежный фонд, чтобы заплатить людям за информацию, которая могла бы способствовать раскрытию преступления, рассказал изданию "Новости-N" адвокат потерпевшего Сергей Войченко.
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Он добавил, что, возможно, у водителей сохранились какие-то видеозаписи. На сегодня полиция думает, что стрелок был один.
Надо учитывать, что карантин также способствовал совершению преступления, так как преступник находился в медицинской маске и это не вызывало ни у кого никаких подозрений. И даже те, кто его видел, распознать какие-то приметы не смогли, потому что он – в маске,
– рассказал адвокат Титова.
Более того, предположил адвокат, даже если бы стрелка увидели полицейские, то в условиях карантина к нему никаких вопросов не возникло бы. Было бы больше вопросов, если бы злоумышленник был без маски.
Приметы напавшего
По предварительным данным, напавший был крепкого телосложения, рост – примерно 170 сантиметров. На мужчине была кепка, которую он надвинул на глаза, а на лице – медицинская маска, как утверждают очевидцы, черного цвета. В руках злоумышленник нес спортивную сумку.
Также адвокат отметил, что стрелок выжидал Титова в своем "тайнике". Полиция обнаружила на месте покрывало.
Остается пока неясно, каким образом напавший попал на технический этаж пятиэтажного дома, но это должно выяснить следствие.
Что известно о покушении на Титова
- Бизнесмена, криминального авторитета Михаила Титова по кличке "Мультик" ранили в голову 6 апреля во время стрельбы в николаевском бизнес-центре "Техноконтракт".
- Пуля попала Титову в шею рядом с ухом, срикошетила от позвоночника и разбила часть нижней челюсти. В результате он потерял много крови, однако выжил и сейчас находится в реанимации под наблюдением правоохранителей.
- Стрелок мог скрыться на авто темного цвета с европейскими номерами. Нападавшего ищут.
- Произошедшее квалифицировали как совершение умышленного убийства из корыстных побуждений.
Каковы версии следствия
- преступление могло быть совершено на почве мести;
- покушение связано с переделом криминальных сфер влияния в регионе;
- поводом стала конкуренция в бизнесе;
- покушение на убийство совершили из-за невозвращенных долгов или на почве неприязненных отношений;
- преступление совершили на заказ.
Что известно о "Мультике"? Был осужден за двойное убийство: в конце 90-х годов с особой жестокостью убил 2 других криминальных авторитетов, которые приехали работать на его территории.
После выхода из тюрьмы Титова связывали с рэкетом, хищениями государственного имущества, рейдерскими атаками на бизнес, вымогательством и торговлей наркотиками.
Титова боялись даже чиновники и он легко "отжимал" бизнес у николаевских предпринимателей.
В августе 2017 года "Мультика" задержали. Тогдашний генпрокурор Юрий Луценко лично поздравлял прокуроров, которые отличились в расследовании уголовных происшествий Титова, и дарил им именные часы. Однако сидел Титов недолго. В ноябре 2018 года суд изменил ему меру пресечения и отпустил из СИЗО под домашний арест.
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