Стрілець у бізнесмена "Мультика" був у медичній масці

Перехожі бачили стрільця, який скоїв замах на миколаївського бізнесмена Михайла Титова "Мультика". Проте описати нападника ніхто не зміг, адже той був у медичній масці.

Близькі та друзі Титова зібрали грошовий фонд, щоб заплатити людям за інформацію, яка б могла сприяти розкриттю злочину, розповів виданню "Новости-N" адвокат потерпілого Сергій Войченко.

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Він додав, що, можливо, у водіїв збереглися якісь відеозаписи. На сьогодні поліція думає, що стрілець був один.

Треба враховувати, що карантин також сприяв вчиненню злочину, бо злочинець перебував у медичній масці і це не викликало ні в кого жодних підозр. І навіть ті, хто його бачив, розпізнати якісь прикмети не змогли, адже він – у масці,

– розповів адвокат Титова.

Більше того, припустив адвокат, навіть якби стрільця побачили поліцейські, то в умовах карантину до нього жодних питань не виникло б. Було б більше запитань, якби зловмисник був без маски.

Прикмети нападника

За попередніми даними, нападник був міцної статури, зріст – приблизно 170 сантиметрів. На чоловікові була кепка, яку він насунув на очі, а на обличчі – медична маска, як стверджують очевидці, чорного кольору. У руках зловмисник ніс спортивну сумку.

Також адвокат наголосив, що стрілець вичікував Титова зі свого "сховку". Поліція виявила на місці покривало.

Залишається наразі незрозумілим, яким чином нападник потрапив на технічний поверх п'ятиповерхового будинку, але це має з'ясувати слідство.

Що відомо про замах на Тітова

Бізнесмена, кримінального авторитета Михайла Тітова на прізвисько "Мультик" поранили в голову 6 квітня під час стрілянини в миколаївському бізнес-центрі "Техноконтракт".

Куля влучила Тітову в шию поблизу вуха, відрикошетила від хребта та розтрощила частину нижньої щелепи. У результаті він втратив багато крові, проте вижив і наразі перебуває в реанімації під наглядом правоохоронців.

Стрілець міг втекти на авто темного кольору з європейськими номерами. Нападника шукають.

Подію кваліфікували як скоєння умисного вбивства з корисливих мотивів.

Які версії слідства

Злочин міг бути скоєний на ґрунті помсти;

замах пов’язаний з перерозподілом кримінальних сфер впливу в регіоні;

приводом стала конкуренція в бізнесі;

замах на вбивство вчинили через неповернені борги або на ґрунті неприязних відносин;

злочин скоїли на замовлення.

Що відомо про "Мультика"? Був засуджений за подвійне вбивство: наприкінці 90-х років з особливою жорстокістю вбив 2 інших кримінальних авторитетів, які приїхали працювати на його території.



Після виходу з в’язниці Тітова пов'язували з рекетом, розкраданням державного майна, рейдерськими атаками на бізнес, вимаганням і торгівлею наркотиками.



Тітова боялись навіть чиновники і він легко "віджимав" бізнес у миколаївських підприємців.



У серпні 2017 року "Мультика" затримали. Тодішній генпрокурор Юрій Луценко особисто вітав прокурорів, які відзначилися в розслідуванні кримінальних пригод Тітова і дарував їм іменні годинники. Однак сидів Тітов недовго. У листопаді 2018 року суд змінив йому запобіжний захід і відпустив із СІЗО під домашній арешт.