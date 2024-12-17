Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время заседания Конгресса местных и региональных властей во вторник, 17 декабря, передает 24 Канал со ссылкой на его публикацию.

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Что сказал Сырский об усилении фортификаций

Главком сообщил, что строительство инженерно-фортификационных сооружений распределено на три этапа. По его словам, сейчас идет финальный этап, в рамках которого ВСУ уже завершают реализацию поставленных задач, а Государственной специальной службе транспорта нужно ускорить работу.

К выполнению задач по строительству военных инженерно-технических и фортификационных сооружений привлечены 21 областная военная администрация и подрядные организации. Семь областей должны усилить работу на направлении фортификаций,

– заявил он.

К слову, он также рассказал, что сейчас основные усилия украинских военных направлены на то, чтобы удержать занятые позиции и истощить россиян. По словам Главнокомандующего ВСУ, такие действия помогут создать условия для дальнейшего освобождения оккупированных территорий.

По его словам, сейчас напряженная, но контролируемая ситуация наблюдается на Юге Украины. На Ореховском и Приднепровском направлениях российская армия проводит наступательные действия низкой интенсивности. В целом ВСУ ведут активные боевые действия на фронте протяженностью более 1170 километров.