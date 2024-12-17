Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад у вівторок, 17 грудня, передає 24 Канал з посиланням на його публікацію.

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Що сказав Сирський про посилення фортифікацій

Головком повідомив, що будівництво інженерно-фортифікаційних споруд розподілене на три етапи. За його словами, наразі триває фінальний етап, у межах якого ЗСУ вже завершують реалізацію поставлених завдань, а Державній спеціальній службі транспорту потрібно прискорити роботу.

До виконання завдань з будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд залучено 21 обласну військову адміністрацію та підрядні організації. Сім областей мусять посилити роботу на напрямку фортифікацій,

– заявив він.

До слова, він також розповів, що наразі основні зусилля українських військових спрямовані на те, щоб утримати зайняті позиції та виснажити росіян. За словами Головнокомандувача ЗСУ, такі дії допоможуть створити умови для подальшого звільнення окупованих територій.

За його словами, зараз напружена, але контрольована ситуація спостерігається на Півдні України. На Оріхівському та Придніпровському напрямках російська армія проводить наступальні дії низької інтенсивності. Загалом ЗСУ ведуть активні бойові дії на фронті протяжністю понад 1170 кілометрів.