Росіяни значно посилили інтенсивність наступальних дій на Краматорському, Торецькому та Времіїївському напрямках і намагаються прорвати українську оборону. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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Яка ситуація на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що наразі російській армії не вдається прорвати позиції українських Сил оборони.

Він також згадав про Курський напрямок та зазначив, що там Росія активно застосовує підрозділи армії Північної Кореї та вже третю добу проводить активні наступальні дії. За словами Сирського, північнокорейські найманці вже зазнали значних втрат.

Раніше Сирський розповів про Покровський напрямок та заявив, що там ситуація залишається напруженою. Головнокомандувач ЗСУ додав, що вже кілька місяців цей напрямок є одним з найскладніших і в Силах оборони прораховують всі можливі варіанти подальших дій російської армії щодо нього.