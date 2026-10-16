Единый стандарт по всей стране: Минобороны изменило подход к строительству фортификационных сооружений

Минобороны утвердило новую стратегию обустройства оборонительных рубежей Украины до 2028 года. Документ вводит единый стандарт строительства фортификационных сооружений и строгий цифровой контроль за выполнением работ.

Об этом говорится на сайте министерства обороны.

Что предусматривает новый подход?

Инициатива учитывает актуальный опыт боевых действий и изменение тактики российских войск. Главной целью нововведений является надежная защита военнослужащих и гражданского населения, а также обеспечение стабильной логистики.

Стратегия устанавливает единый стандарт оснащения оборонительных рубежей по всей стране,

– отметил министр обороны Евгений Хмара.

Хмара подчеркнул, что отныне государство будет масштабировать те инженерные решения, которые уже доказали свою эффективность на фронте. По его словам, документ четко определяет ответственных лиц, сроки выполнения и создает действенные механизмы контроля.

Среди ключевых направлений работы – не только возведение фортификационных сооружений и инженерных заграждений, но и усиление антидроновой защиты логистических путей. Кроме того, предусмотрено создание резерва строительных материалов и использование современных средств маскировки. Финансировать эти меры будут из государственного и местных бюджетов.

Чтобы избежать хаоса и эффективно распределять ресурсы, Минобороны внедряет единую цифровую геоинформационную платформу. Ее создадут на базе уже известной системы "Дельта" (DELTA). В этой базе будут храниться паспорта каждого объекта, фотографии, точные координаты и данные о текущем состоянии сооружений. Это позволит оперативно определять, где требуется ремонт или восстановление.

Напомним, Украина и НАТОразработали две системы искусственного интеллекта и для прогнозирования атак российских беспилотников и планирования артиллерийских операций. Модели под названиями "Модель №13" и "Модель №32" были представлены в Вильнюсе.

Первая анализирует погодные условия, предварительные данные и ситуацию на фронте, чтобы прогнозировать интенсивность, место и время атак вражеских дронов. Ее уже проверили на реальных боевых данных и подготовили к интеграции в системы ситуационной осведомленности ВСУ. Вторая модель автоматизирует планирование артиллерийских операций, оценивая имеющееся вооружение, боеприпасы и огневые позиции, чтобы определять оптимальные варианты действий. Ее прототип уже передали украинским военным для испытаний.