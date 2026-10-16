Про це йдеться на сайті оборонного відомства.

Що передбачає новий підхід?

Ініціатива враховує актуальний досвід бойових дій та зміну тактики російських військ. Головною метою нововведень є надійний захист військовослужбовців і цивільного населення, а також забезпечення стабільної логістики.

Стратегія задає єдиний стандарт обладнання оборонних рубежів по всій країні,

– зазначив міністр оборони Євгеній Хмара.

Хмара підкреслив, що відтепер держава масштабуватиме ті інженерні рішення, які вже довели свою ефективність на фронті. За його словами, документ чітко визначає відповідальних осіб, терміни виконання та створює дієві механізми контролю.

Серед ключових напрямів роботи – не лише зведення фортифікаційних споруд та інженерних загороджень, а й посилення антидронового захисту логістичних шляхів. Крім того, передбачено створення резерву будівельних матеріалів та використання сучасних засобів маскування. Фінансуватимуть ці заходи з державного та місцевих бюджетів.

Щоб уникнути хаосу та ефективно розподіляти ресурси, Міноборони запроваджує єдину цифрову геоінформаційну платформу. Її створять на базі вже відомої системи "Дельта" (DELTA). У цій базі зберігатимуться паспорти кожного об'єкта, фотографії, точні координати та дані про поточний стан споруд. Це дозволить оперативно визначати, де потрібен ремонт або відновлення.

Нагадаємо, Україна та НАТО розробили дві системи штучного інтелекту для прогнозування атак російських безпілотників і планування артилерійських операцій. Моделі під назвами "Модель №13" і "Модель №32" презентували у Вільнюсі.

Перша аналізує погодні умови, попередні дані та ситуацію на фронті, щоб прогнозувати інтенсивність, місце й час атак ворожих дронів. Її вже перевірили на реальних бойових даних і підготували до інтеграції в системи ситуаційної обізнаності ЗСУ. Друга модель автоматизує планування артилерійських операцій, оцінюючи доступне озброєння, боєприпаси та вогневі позиції, щоб визначати оптимальні варіанти дій. Її прототип уже передали українським військовим для випробувань.