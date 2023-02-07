Сначала о строительстве завода в Татарстане сообщила газета Wall Street Journal. Однако представитель МИД Ирана Насер Канани эти сведения опроверг.
Важно Россия передала Ирану украденное в Украине оружие, а тот отправит баллистические ракеты, - WSJ
"К сожалению, страны-экспортеры оружия и военной техники одной из сторон войны в Украине хотят ввести в заблуждение мировое общественное мнение, распространяя фальшивые новости", - сказал Канани.
Он настаивает, что Иран даже не думал о расширении производства дронов-камикадзе в Россию, а также придерживается мнения, что конфликт должен быть разрешен политическим путем.
Что этому предшествовало
- Издание отмечало, что речь идет о планах создания предприятия, которое сможет изготовить для войны против Украины по меньшей мере 6000 беспилотников, которые будут иметь лучшие характеристики, чем нынешние иранские дроны.
- По источникам WSJ, в начале января иранская делегация высокого уровня побывала в России, где посетила площадку для строительства завода в Елабуге и обсудила детали запуска проекта.
Добавим, что до сих пор Иран поставлял россии дроны-камикадзе Shahed-136, которые переносят небольшое количество взрывающейся взрывчатки, когда они врезаются в цель. Москва активно использовала их для ударов по объектам гражданской инфраструктуры Украины.