Спочатку про будівництво заводу в Татарстані повідомила газета Wall Street Journal. Однак представник МЗС Ірану Насер Канані ці відомості заперечив.
Важливо Росія передала Ірану вкрадену в Україні зброю, а той відправить балістичні ракети, – WSJ
"На жаль, країни-експортери зброї та військової техніки однієї зі сторін війни в Україні, хочуть ввести в оману світову громадську думку, поширюючи фальшиві новини", – сказав Канані.
Він наполягає, що Іран навіть не думав про розширення виробництва дронів-камікадзе в Росію, а також дотримується думки, що конфлікт має бути вирішений політичним шляхом.
Що цьому передувало
- Видання зазначало, що мовиться про плани створення підприємства, яке зможе виготовити для війни проти України щонайменше 6000 безпілотників, що матимуть кращі характеристики, ніж нинішні іранські дрони.
- За джерелами WSJ, на початку січня іранська делегація високого рівня побувала в Росії, де відвідала майданчик для будівництва заводу в місті Єлабуга та обговорила деталі запуску проєкту.
Додамо, що досі Іран постачав росії дрони-камікадзе Shahed-136, які переносять невелику кількість вибухівки, що детонує, коли вони врізаються в ціль. москва активно використовувала їх для ударів по об’єктах цивільної інфраструктури України.