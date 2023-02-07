Спочатку про будівництво заводу в Татарстані повідомила газета Wall Street Journal. Однак представник МЗС Ірану Насер Канані ці відомості заперечив.

Важливо Росія передала Ірану вкрадену в Україні зброю, а той відправить балістичні ракети, – WSJ

"На жаль, країни-експортери зброї та військової техніки однієї зі сторін війни в Україні, хочуть ввести в оману світову громадську думку, поширюючи фальшиві новини", – сказав Канані.

Він наполягає, що Іран навіть не думав про розширення виробництва дронів-камікадзе в Росію, а також дотримується думки, що конфлікт має бути вирішений політичним шляхом.

Що цьому передувало

Видання зазначало, що мовиться про плани створення підприємства, яке зможе виготовити для війни проти України щонайменше 6000 безпілотників, що матимуть кращі характеристики, ніж нинішні іранські дрони.

За джерелами WSJ, на початку січня іранська делегація високого рівня побувала в Росії, де відвідала майданчик для будівництва заводу в місті Єлабуга та обговорила деталі запуску проєкту.

Додамо, що досі Іран постачав росії дрони-камікадзе Shahed-136, які переносять невелику кількість вибухівки, що детонує, коли вони врізаються в ціль. москва активно використовувала їх для ударів по об’єктах цивільної інфраструктури України.