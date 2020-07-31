Строительство "Северного потока-2" могут восстановить уже с 3 августа 2020 года. Именно в этот день истекает срок подачи апелляции на решение Датского энергетического агентства (DEA). DEA разрешило строить российский газопровод с помощью судов с якорями.

Строительство газопровода могут восстановить уже 3 августа

DEA разрешило использовать в датских водах не только суда с динамическим позиционированием, но и с якорным. Об этом информируют РИА Новости со ссылкой на пресс-службу DEA.

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Возможная апелляция, поданная в Датский апелляционный совет по вопросам энергетики, не будет иметь немедленного действия о прекращении, если совет не примет иного решения,

– сообщают РИА-Новости.

Обратите внимание! Ранее СМИ сообщали, что Дания запретила любые строительные работы в своих водах из-за того, что у трески начался период нереста. Таким образом, строительство газопровода должны приостановить до сентября.

Что известно о газопроводе "Северный поток-2"