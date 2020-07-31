Строительство "Северного потока-2" могут восстановить уже в августе: причины
Строительство "Северного потока-2" могут восстановить уже с 3 августа 2020 года. Именно в этот день истекает срок подачи апелляции на решение Датского энергетического агентства (DEA). DEA разрешило строить российский газопровод с помощью судов с якорями.
Строительство газопровода могут восстановить уже 3 августа
DEA разрешило использовать в датских водах не только суда с динамическим позиционированием, но и с якорным. Об этом информируют РИА Новости со ссылкой на пресс-службу DEA.
К теме Проблемный "Северный поток-2": США усиливают давление на подрядчиков
Возможная апелляция, поданная в Датский апелляционный совет по вопросам энергетики, не будет иметь немедленного действия о прекращении, если совет не примет иного решения,
– сообщают РИА-Новости.
Что известно о газопроводе "Северный поток-2"
- Россия строит газопровод "Северный поток-2" в Германию в обход Украины. Он будет проходить через Балтийское море территориями России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
- Сейчас строительство продолжается, но в случае его завершения Россия сможет получить возможность поставлять весь свой газ через Балтийское море в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы.
- Предполагается, что после запуска "Северного потока-2" Россия вообще может отказаться от украинской трубы, транзит которой приносит бюджету примерно 3 миллиарда долларов ежегодно.
- Строительство газопровода завершено на более чем 90%. Однако РФ не может достроить из-за санкций США против фирм, участвующих в заключении "Северного потока-2".