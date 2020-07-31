Будівництво "Північного потоку-2" можуть відновити вже у серпні: причини
Будівництво "Північного потоку-2" можуть відновити вже з 3 серпня 2020 року. Саме у цей день закінчується термін подачі апеляції на рішення Данського енергетичного агентства (DEA). DEA дозволило споруджувати російський газопровід з допомогою суден з якорями.
Будівництво газопроводу можуть відновити вже у 3 серпня
DEA дозволило використовувати в данських водах не лише судна з динамічним позиціонуванням, а й з якірним. Про це інформують РИА-Новости з посиланням на пресслужбу DEA.
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Можлива апеляція, подана в Данську апеляційну раду з питань енергетики, не матиме негайної дії про припинення, якщо рада не прийме іншого рішення,
– повідомляють РИА-Новости.
Що відомо про газопровід "Північний потік-2"
- Росія будує газопровід "Північний потік-2" до Німеччини в обхід України. Він проходитиме через Балтійське море територіями Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.
- Наразі будівництво триває, але у разі його завершення Росія зможе отримати можливість постачати весь свій газ через Балтійське море до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи.
- Передбачається, що після запуску "Північного потоку-2" Росія взагалі може відмовитися від української труби, транзит якою приносить бюджету приблизно 3 мільярди доларів щорічно.
- Будівництво газопроводу завершено на більше, ніж 90%. Однак РФ не може добудувати через санкції США проти фірм, які беруть участь в укладанні "Північного потоку-2".