Будівництво "Північного потоку-2" можуть відновити вже з 3 серпня 2020 року. Саме у цей день закінчується термін подачі апеляції на рішення Данського енергетичного агентства (DEA). DEA дозволило споруджувати російський газопровід з допомогою суден з якорями.

Будівництво газопроводу можуть відновити вже у 3 серпня

DEA дозволило використовувати в данських водах не лише судна з динамічним позиціонуванням, а й з якірним. Про це інформують РИА-Новости з посиланням на пресслужбу DEA.

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Можлива апеляція, подана в Данську апеляційну раду з питань енергетики, не матиме негайної дії про припинення, якщо рада не прийме іншого рішення,

– повідомляють РИА-Новости.

Зверніть увагу! Раніше ЗМІ повідомляли, що Данія заборонила будь-які будівельні роботи у своїх водах через те, що в тріски почався період нересту. Таким чином, будівництво газопроводу мали призупинити до вересня.

Що відомо про газопровід "Північний потік-2"