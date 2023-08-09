Львов – за прозрачность и ответственность в строительстве

Жилищное строительство – очень чувствительная область для общин. Каждая вторая застройка вызывает вопросы или сопротивление жителей. Поэтому во Львове решение о выдаче градостроительных условий и ограничений принимается на публичном заседании исполнительного комитета – исполнительного органа городского совета высшего уровня.

Это делается прозрачно, с онлайн-видеотрансляцией, с приглашением застройщика, проектанта, должностных лиц, жителей и других заинтересованных лиц. Всех стейкхолдеров! Всегда откровенный разговор и ответственные решения.

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К сожалению, законодательство в Украине всегда было выписано под застройщиков. Годами вносятся изменения в законы, которыми все больше снижается влияние общин и жителей. Большим ударом для общин стала отмена долевого взноса на развитие инфраструктуры.

Сейчас идет эпопея с законом 5655, которым хотят полностью устранить местное самоуправление от влияния на градостроительную политику и сформировать некий централизованно-застройный тандем.

Мы во Львове выступаем за гармоничное строительство и комфортную среду. Считаем, что жилищное строительство должно сопровождаться формированием социальной инфраструктуры – и это общая ответственность города и бизнеса.

Мы за гуманную высотность и подземные паркинги, которые могут служить также как укрытие. Мы за общественные просторы с максимальным озеленением. Эти и другие человекоцентрические рекомендации были утверждены исполнительным комитетом ЛГС, и они служат ориентиром и указателем, но не требованием.

Подавляющее большинство застройщиков поддерживают наши рекомендации, при этом сами инициируют собственное приобщение к развитию социальной инфраструктуры. Они понимают, что качественное строительство им выгодно, потому что капитализирует их бизнес. Кроме того, это вопрос собственной ответственности за будущее лицо города, в котором будут жить твои дети.

Но есть и такие застройщики, которым это не нравится, для которых важны только деньги, а после этого – хоть потоп. Для них позиция города по качеству строительства, комфорту проживания и социальной инфраструктуре – это "коррупция", а рассмотрение градостроительных условий в открытом формате – не соответствует действующему законодательству. Естественно, им хотелось бы серых схем, кулуарных договоренностей и получения разрешительных документов в кабинете одного чиновника, которого в крайнем случае можно заставить сделать это судебным решением.

Потому и началась кампания по очернению Львова, кое-кто готовит серию заказных материалов против руководства города и одну из них уже "родил". Смешную и бестолковую. Очень показательно, что публичный источник утечки – не со Львова, а из Киева. Не стану озвучивать партийную принадлежность. Потому что убежден, что партийные флаги здесь ни при чем, как говорят just business.

Что ж, мы готовы! Нам ведь свое делать.