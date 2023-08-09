Це робиться прозоро, з онлайн-відеотрансляцією, із запрошенням забудовника, проєктанта, посадовців, мешканців та інших зацікавлених осіб. Всіх стейкхолдерів! Завжди відверта розмова і відповідальні рішення.

Зверніть увагу Це – реальний виклик: що Україна має робити на тлі перевороту у Нігері

На жаль, законодавство в Україні завжди було виписано під забудовників. Роками вносяться зміни в закони, якими все більше зменшується вплив громад та мешканців. Великим ударом для громад стало скасування пайового внеску на розвиток інфраструктури.

Зараз триває епопея з законом 5655, яким хочуть повністю усунути місцеве самоврядування від впливу на містобудівну політику і сформувати такий собі централізовано-забудовний тандем.

Ми у Львові виступаємо за гармонійне будівництво та комфортне середовище. Вважаємо, що житлове будівництво має супроводжуватися формуванням соціальної інфраструктури – і це є спільна відповідальність міста та бізнесу.

Ми за гуманну висотність та підземні паркінги, які можуть слугувати також як укриття. Ми за громадські простори з максимальним озелененням. Ці та інші людиноцентричні рекомендації були затверджені виконавчим комітетом ЛМР, і вони слугують орієнтиром та дороговказом, але не вимогою.

Переважна більшість забудовників підтримує наші рекомендації, при цьому самі ініціюють власне долучення до розбудови соціальної інфраструктури. Вони розуміють, що якісне будівництво їм вигідне, бо капіталізує їхній бізнес. Окрім того, це питання власної відповідальності за майбутнє обличчя міста, в якому будуть жити твої діти.

Але є й такі забудовники, яким це не подобається, для яких важливі лише гроші, а після цього – хоч потоп. Для них позиція міста щодо якості будівництва, комфорту проживання та соціальної інфраструктури – це "корупція", а розгляд містобудівних умов у відкритому форматі – не відповідає чинному законодавству. Звісно, їм би хотілося сірих схем, кулуарних домовленостей та отримання дозвільних документів у кабінеті одного чиновника, якого у крайньому разі можна заставити зробити це судовим рішенням.

Тому й почалася кампанія з очорнення Львова, дехто готує серію замовних матеріалів проти керівництва міста і одну з них вже "народив". Смішну і недолугу. Дуже показово, що публічне джерело витоку – не зі Львова, а з Києва. Не буду озвучувати партійну приналежність. Бо переконаний, що партійні прапори тут ні до чого, як-то кажуть just business.

Що ж, ми готові! Адже нам своє робить.