Строительство дороги к Станице Луганской началось

Укравтодор начинает строительство дороги к Станице Луганской. Работы на определенном участке дороги должны завершить к середине июля.

Строительство уже началось, об этом сказал глава Государственного агентствв автомобильных дорог Украины Александр Кубрак во время онлайн-брифинга 9 апреля.

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Главное, что начинается на этой неделе – дорога к Станице Луганской. Там несколько участков, но общая протяженность будет 130 километров и эту дорогу мы начинаем строить уже сегодня,

– сказал он.

Отметим, из-за угрозы распространения китайского коронавируса контрольно-пропускной пункт "Станица Луганская" с 16 марта перекрыли в обоих направлениях.

Карантин не повлияет

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что несмотря на карантинные мероприятия в Украине программа "Большая стройка" не только не останавливается, но и набирает обороты. В Кабмине и Офисе Президента отмечают, что именно эта программа создаст дополнительные рабочие места и поможет бороться с безработицей.

В рамках "Большого строительства" построят или отремонтируют:

6500 километров дорог;

236 школ;

155 детсадов;

212 многопрофильных больниц интенсивного лечения первого и второго уровней;

422 медицинские амбулатории;

169 спорткомплексов.



Какие дороги будут ремонтировать и строить в 2020 году / Инфографика 24 канала