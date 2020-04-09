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      Строительство дороги к Станице Луганской началось

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      Укравтодор начал строительство дороги к Станице Луганской / Радио Свобода

      Укравтодор начинает строительство дороги к Станице Луганской. Работы на определенном участке дороги должны завершить к середине июля.

      Строительство уже началось, об этом сказал глава Государственного агентствв автомобильных дорог Украины Александр Кубрак во время онлайн-брифинга 9 апреля.

      Интересно Проект "Большая стройка" надо продолжать несмотря на карантин, – Зеленский

      Главное, что начинается на этой неделе – дорога к Станице Луганской. Там несколько участков, но общая протяженность будет 130 километров и эту дорогу мы начинаем строить уже сегодня,
      – сказал он.

      Отметим, из-за угрозы распространения китайского коронавируса контрольно-пропускной пункт "Станица Луганская" с 16 марта перекрыли в обоих направлениях.

      Карантин не повлияет

      Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что несмотря на карантинные мероприятия в Украине программа "Большая стройка" не только не останавливается, но и набирает обороты. В Кабмине и Офисе Президента отмечают, что именно эта программа создаст дополнительные рабочие места и поможет бороться с безработицей.

      В рамках "Большого строительства" построят или отремонтируют:

      • 6500 километров дорог;
      • 236 школ;
      • 155 детсадов;
      • 212 многопрофильных больниц интенсивного лечения первого и второго уровней;
      • 422 медицинские амбулатории;
      • 169 спорткомплексов.

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      Какие дороги будут ремонтировать и строить в 2020 году / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Карантин в Украине 2020 Дороги Строительство
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