Строительство дороги к Станице Луганской началось
Укравтодор начинает строительство дороги к Станице Луганской. Работы на определенном участке дороги должны завершить к середине июля.
Строительство уже началось, об этом сказал глава Государственного агентствв автомобильных дорог Украины Александр Кубрак во время онлайн-брифинга 9 апреля.
Интересно Проект "Большая стройка" надо продолжать несмотря на карантин, – Зеленский
Главное, что начинается на этой неделе – дорога к Станице Луганской. Там несколько участков, но общая протяженность будет 130 километров и эту дорогу мы начинаем строить уже сегодня,
– сказал он.
Отметим, из-за угрозы распространения китайского коронавируса контрольно-пропускной пункт "Станица Луганская" с 16 марта перекрыли в обоих направлениях.
Карантин не повлияет
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что несмотря на карантинные мероприятия в Украине программа "Большая стройка" не только не останавливается, но и набирает обороты. В Кабмине и Офисе Президента отмечают, что именно эта программа создаст дополнительные рабочие места и поможет бороться с безработицей.
В рамках "Большого строительства" построят или отремонтируют:
- 6500 километров дорог;
- 236 школ;
- 155 детсадов;
- 212 многопрофильных больниц интенсивного лечения первого и второго уровней;
- 422 медицинские амбулатории;
- 169 спорткомплексов.
Какие дороги будут ремонтировать и строить в 2020 году / Инфографика 24 канала
Читайте также
-
"Слуга народа" Ткаченко опубликовал положительный тест на коронавирус: затем сменил сообщениесегодня , 14:03
-
Главные новости 8 апреля: дата нового обмена пленными, карантин могут продлитьсегодня , 08:00
-
Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженныхсегодня , 13:25
-
Orbi Luxe Palace: почему вы захотите инвестировать в недвижимость в солнечном Батумисегодня , 09:00
-
В Офисе президента обсуждали введение чрезвычайного положениясегодня , 09:57
-
Индексация пенсий: каким будет механизм и когда будут выплатысегодня , 10:50