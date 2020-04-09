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      Будівництво дороги до Станиці Луганської розпочалось

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      Укравтодор розпочав будівництво дороги до Станиці Луганської / Радіо Свобода

      Укравтодор розпочинає будівництво дороги до Станиці Луганської. Роботи на визначеній ділянці дороги мають завершити до середини липня.

      Будівництво вже стартувало, про це сказав очільник Державного агентствв автомобільних доріг України Олександр Кубрак під час онлайн-брифінгу 9 квітня.

      Цікаво Проєкт "Велике будівництво" треба продовжувати попри карантин, – Зеленський

      Головне, що починається на цьому тижні – дорога до Станиці Луганській. Там кілька ділянок, але загальна протяжність буде 130 кілометрів і цю дорогу ми починаємо будувати вже сьогодні,
      – сказав він.

      Зазначимо, через загрозу поширення китайського коронавірусу контрольно-пропускний пункт "Станиця Луганська" з 16 березня перекрили в обох напрямках.

      Карантин не повпливає

      Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що попри карантинні заходи в Україні програма "Велике будівництво" не лише не зупиняється, але й набирає обертів. В Кабміні та Офісі Президента наголошують, що саме ця програма створить додаткові робочі місця і допоможе боротися із безробіттям. 

      У межах "Великого будівництва" побудують чи відремонтують:

      • 6,5 тисяч кілометрів доріг;
      • 236 шкіл;
      • 155 дитсадків;
      • 212 багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування першого та другого рівнів;
      • 422 медичні амбулаторії;
      • 169 спорткомплексів.

      дороги плани ремонт уряд
      Які дороги ремонтуватимуть та будуватимуть у 2020 році / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Дороги Будівництво Війна на Донбасі Карантин в Україні 2020
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