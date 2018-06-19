15:53
19 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
27°C 17°C
  • среда
    25°C 19°C
  • четверг
    27°C 17°C
  • пятница
    28°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Феминизм Поклонской. Грех с Навальным
Вєсті Кремля
22:58, 18 июня
Вести.UA. "Бюджетный" отдых Луценко. Натравленные собаки Ляшко
Вєсті.UA
20:16, 18 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Жилищно-эксплуатационные будни
Згадати все
18:55, 17 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Строительство паркинга в аэропорту "Борисполь" планируют завершить в этом году

17 Читати новину українською
Первый заместитель гендиректора аэропорта Евгений Дыхне
Первый заместитель гендиректора аэропорта Евгений Дыхне / delo

Строительство паркинга возле терминала "D" Международного аэропорта "Борисполь" должны завершить в августе 2018 года. Такие планы озвучил подрядчик ООО "НАН".

Об этом сообщил первый заместитель гендиректора аэропорта Евгений Дыхне, пишет "Интерфакс-Украина".

Читайте также: Аэропорт "Борисполь" оштрафуют почти на 13 миллионов гривен

"Подрядчик рассчитывает завершить работы в августе. Это будет первая очередь паркинга более чем на 1000 паркомест", – сказал Дыхне.

На реализацию этого проекта на данном этапе работ аэропорт выделил 440 миллионов гривен.

"Далее будем рассматривать по эффективности этих паркомест, насколько в ближайшей перспективе нужно продолжать вторую очередь паркинга, потому что количество паркомест проектом заложено с большим запасом", – добавил он.

Теги: Новости Украины Строительство Новости Борисполя
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Фактор Президента: чому не може бути дострокових президентських виборів
сегодня, 15:01 Фактор Президента: чому не може бути дострокових президентських виборів
Ірина Овчар 248
Голлівуд "зламався" від сюжету: які захопливі шоу Авакова дивовижним чином провалились у судах
сегодня, 14:00 Голлівуд "зламався" від сюжету: які захопливі шоу Авакова дивовижним чином провалились у судах
Дмитро Гнап 145
Яку ціну доводиться платити киянам за енергетичну незалежність від олігархів
сегодня, 13:00 Яку ціну доводиться платити киянам за енергетичну незалежність від олігархів
Тетяна Мартинюк 95
Ічкерія — не Україна: чому росіяни не впровадять чеченський сценарій на Донбасі
сегодня, 12:02 Ічкерія — не Україна: чому росіяни не впровадять чеченський сценарій на Донбасі
Олексій Чибісов 1725
Новий курс та старі звички: чи зможе Тимошенко розвернути нашу країну в іншому напрямку
сегодня, 11:00 Новий курс та старі звички: чи зможе Тимошенко розвернути нашу країну в іншому напрямку
Дмитро Гнап 337
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук