Строительство паркинга в аэропорту "Борисполь" планируют завершить в этом году

Строительство паркинга возле терминала "D" Международного аэропорта "Борисполь" должны завершить в августе 2018 года. Такие планы озвучил подрядчик ООО "НАН".

Об этом сообщил первый заместитель гендиректора аэропорта Евгений Дыхне, пишет "Интерфакс-Украина".

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"Подрядчик рассчитывает завершить работы в августе. Это будет первая очередь паркинга более чем на 1000 паркомест", – сказал Дыхне.

На реализацию этого проекта на данном этапе работ аэропорт выделил 440 миллионов гривен.

"Далее будем рассматривать по эффективности этих паркомест, насколько в ближайшей перспективе нужно продолжать вторую очередь паркинга, потому что количество паркомест проектом заложено с большим запасом", – добавил он.