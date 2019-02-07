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      Строительство "Северного потока-2": станут ли Германия и ЕС зависимыми от России

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      ЕС и Германия не станут зависимым от РФ из-за "Северного потока-2"
      ЕС и Германия не станут зависимым от РФ из-за "Северного потока-2" / Фото из открытых источников

      Евросоюз и Германия не станут зависимы от Российской Федерации и ее газа после запуска газопровода "Северный поток-2", который прокладывают через Балтийское море в обход Украины.

      Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что заявила, что очень важно, чтобы Украина оставалась транзитной страной для газа. Об этом она сказала в Братиславе на совместной пресс-конференции с премьер-министрами стран Вышеградской группы – Чехии, Венгрии, Польши и Словакии, передает Укринформ.

      Читайте также: "Украину бросили": в Сейме Польши раскритиковали ЕС за лицемерие по "Северному потоку-2"

      Будем ли мы зависеть от России в свете строительства второго газопровода? Я говорю – нет, если мы одновременно будем заниматься диверсификацией,
      – сказала Меркель.

      Она отметила, что Россия поставляла газ в Европу даже во времена холодной войны. Также канцлер добавила, что Германия "ни при каких условиях не поставит себя в зависимость от одной России", и напомнила о планах строительства терминалов для приема сжиженного газа из США.

      Меркель в очередной раз заявила, что немецкая сторона настаивает на сохранении транзита газа через территорию Украины. Об этом она постоянно говорит с президентом РФ Владимиром Путиным.

      В свою очередь руководители правительств Польши, Венгрии, Чехии и Словакии выступают против реализации проекта "Северный поток-2".

      Накануне Франция выступила против реализации "Северного потока-2". Париж не хочет увеличивать зависимость от России, поэтому решил поддержать изменение законодательства ЕС, которое усложнит строительство газопровода.

      Что такое "Северный поток-2" и как его воспринимают страны ЕС и США?​Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Строительство газопровода грозно осуждают в США и обещают санкции всем причастным.

      Чем "Северный поток-2" грозит Украине?
      Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива в Европу, но и геополитический рычаг воздействия.

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      Теги: Новости политики
      Источник: 24 Канал
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