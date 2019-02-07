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      Будівництво "Північного потоку-2": чи стануть Німеччина і ЄС залежними від Росії

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      ЄС та Німеччина не стануть залежним від РФ через "Північний потік-2"
      ЄС та Німеччина не стануть залежним від РФ через "Північний потік-2" / Фото з відкритих джерел

      Євросоюз і Німеччина не стануть залежні від Російської Федерації та її газу після запуску газопроводу "Північний потік-2", який прокладають через Балтійське море в обхід України.

      Канцлер Німеччини Ангела Меркель наголосила, що заявила, що дуже важливо, аби  Україна залишалася транзитною країною для газу. Про це вона сказала у Братиславі на спільній прес-конференції з прем'єр-міністрами країн Вишеградської групи – Чехії, Угорщини, Польщі та Словаччини, передає Укрінформ.

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      Чи будемо ми залежати від Росії в світлі будівництва другого газопроводу? Я кажу – ні, якщо ми одночасно будемо займатися диверсифікацією,
      – сказала Меркель.

      Вона відзначила, що Росія постачала газ в Європу навіть за часів холодної війни. Також, канцлерка додала, що Німеччина "ні за яких умов не поставить себе в залежність від однієї Росії", і нагадала про плани будівництва терміналів для приймання зрідженого газу зі США.

      Меркель вкотре заявила, що німецька сторона наполягає на збереженні транзиту газу через територію України. Про це вона постійно говорить з президентом РФ Володимиром Путіним.

      У свою чергу очільники урядів Польщі, Угорщини, Чехії та Словаччини виступають проти реалізації проекту "Північний потік-2".

      Напередодні Франція виступила проти реалізації "Північного потоку-2". Париж не хоче збільшувати залежність від Росії, тому вирішив підтримати зміну законодавства ЄС, яка ускладнить будівництво газопроводу.

      Що таке "Північний потік-2" і як його сприймають країни ЄС та США?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина та Данія. Будівництво газопроводу грізно засуджують у США і обіцяють санкції усім причетним.

      Чим "Північний потік-2" загрожує Україні? Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива в Європу, але й геополітичний важіль впливу.

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      Теги: Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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