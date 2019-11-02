Строительство трассы Днепр – Решетиловка сняли с высоты птичьего полета

На Днепропетровщине в чистом поле продолжается строительство с нуля четырехполосной национальной бетонной трассы Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка. Процесс строительства зафиксировали на фото с неба.

В 2019 году будут готовы 20 километров этой трассы. Задача на следующий год – выйти новой трассой к каналу Днепр – Западный Донбасс, влив новую трассу в старую, сообщил ранее советник премьер-министра Украины Юрий Голик.

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"А в 2021 году – выйти новой трассой на границу с Полтавской областью. В идеальном случае, уже в 2021 году Днепр, а следовательно и Запорожье, Мариуполь, будут соединены с Киевом действительно современной трассой", – анонсировал Голик.

В то же время на Полтавщине продолжается и возведение важного моста через Ворсклу, который является частью трассы Днепр – Решетиловка.

Смотрите фото строительства трассы Днепр – Решетиловка с фейсбук-страницы Юрия Голика: