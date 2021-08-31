Строят круглосуточно: Турция обустроила 40 километров стены на границе с Ираном

Правительство Турции по состоянию на 31 августа построило 43 километра бетонной стены на границе с Ираном. Общая длина ограждения должна составить 560 километров.

Для чего Турция строит стену

Работы по обустройству стены продолжаются круглосуточно. Ее строят для того, чтобы предотвратить наплыв нелегальных мигрантов.

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Стена состоит из бетонных блоков высотой 3 метра, шириной 2 метра и толщиной 80 сантиметров. Один такой блок весит 7 тонн.

Ранее турецкое правительство говорило, что обустроит 295-километровую стену на границе с Ираном из-за беженцев из Афганистана. Их количество увеличилось после того, как талибы установили свою власть в стране.

Что известно о стене на границе Турции

В 2017 году Турция начала строить стену на границе с Ираном. Так страна хотела предотвратить незаконное пересечение границы. Ограждение обустроили также на границе с Сирией.

Анкара возвела 330 километров стены вдоль границы с обеими странами. Кроме того, она перекинула на границу с Сирией гаубицы, чтобы укрепить потенциал приграничных воинских частей.

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