Для чого Туреччина будує стіну

Роботи з облаштування стіни тривають цілодобово. Її будуть для того, щоб запобігти напливу нелегальних мігрантів.

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Стіна складається з бетонних блоків висотою 3 метри, шириною 2 метри і товщиною 80 сантиметрів. Один такий блок важить 7 тонн.

Раніше турецький уряд казав, що облаштує 295-кілометрову стіну на кордоні з Іраном через біженців з Афганістану. Їхня кількість збільшилася після того, як таліби встановили свою владу в країні.

Що відомо про стіни на кордоні Туреччини

У 2017 році Туреччина почала будувати стіну на кордоні з Іраном. Так країна хотіла запобігання незаконному перетину кордону. Огорожу облаштували також на межі з Сирією.

Анкара звела 330 кілометрів стіни уздовж кордонів з обома країнами. Крім того, вона перекинула на кордон із Сирією гаубиці, аби зміцнити потенціал прикордонних військових частин.

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