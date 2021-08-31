Для чого Туреччина будує стіну
Роботи з облаштування стіни тривають цілодобово. Її будуть для того, щоб запобігти напливу нелегальних мігрантів.
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Стіна складається з бетонних блоків висотою 3 метри, шириною 2 метри і товщиною 80 сантиметрів. Один такий блок важить 7 тонн.
Раніше турецький уряд казав, що облаштує 295-кілометрову стіну на кордоні з Іраном через біженців з Афганістану. Їхня кількість збільшилася після того, як таліби встановили свою владу в країні.
Що відомо про стіни на кордоні Туреччини
- У 2017 році Туреччина почала будувати стіну на кордоні з Іраном. Так країна хотіла запобігання незаконному перетину кордону. Огорожу облаштували також на межі з Сирією.
- Анкара звела 330 кілометрів стіни уздовж кордонів з обома країнами. Крім того, вона перекинула на кордон із Сирією гаубиці, аби зміцнити потенціал прикордонних військових частин.
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