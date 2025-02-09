Об этом 24 Каналу рассказала российская оппозиционерка Ольга Курносова, заметив, что Кремль с радостью называет все террористами. Между тем мотивы парня могут быть не такими, какими о них пишут российские СМИ.

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Кремль называет террористами "всех"

По сообщению российских СМИ, студент стал жертвой мошенников, которые сначала украли его деньги и для возврата требовали у него поджечь здание ФСБ. Однако, по мнению российской оппозиционерки, такая трактовка события вызывает сомнения.

Возможно, все не так, как вы (Кремль – 24 Канал) рассказываете? Уже невозможно на это все смотреть и это терпеть. Пусть, двери ведомственного дома на Литейном проспекте крепкие, но пусть люди в синих фуражках нервничают,

– подчеркнула она.

Курносова отметила, что чем дольше Россия будет вести войну против Украины, тем больше будет подобных случаев. Между тем Кремль охотно будет сажать за решетку большое количество людей, ведь для российской власти террористами является каждый второй.

Против парня, который бросил коктейль "Молотова", открыли уголовное дело по статье 205 УК РФ, то есть террористический акт, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Скоро в России уже полстраны будут террористами,

– добавила российская оппозиционерка.

Напомним, что в 2023 году в стране-агрессоре прошла волна поджогов военкоматов. Некоторые из поджигателей даже признавались, что специально хотели поджечь здания.