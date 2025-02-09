Про це 24 Каналу розповіла російська опозиціонерка Ольга Курносова, зауваживши, що Кремль з радістю називає всі терористами. Тим часом мотиви хлопця можуть бути не такими, якими про них пишуть російські ЗМІ.

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Кремль називає терористами "усіх"

За повідомленням російських ЗМІ, студент став жертвою шахраїв, які спершу вкрали його гроші і для повернення вимагали в нього підпалити будівлю ФСБ. Однак, на думку російської опозиціонерки, таке трактування події викликає сумніви.

Можливо, все не так, як ви (Кремль – 24 Канал) розказуєте? Вже неможливо на це все дивитись і це терпіти. Нехай, двері відомчого будинку на Ливарному проспекті міцні, але хай люди в синіх кашкетах нервуються,

– наголосила вона.

Курносова зауважила, що чим довше Росія буде вести війну проти України, тим більше буде подібних випадків. Тим часом Кремль залюбки буде саджати за ґрати велику кількість людей, адже для російської влади терористами є кожен другий.

Проти хлопця, який кинув коктейль "Молотова", відкрили кримінальну справу за статтею 205 КК РФ, тобто терористичний акт, йому загрожує до 20 років позбавлення волі.

Скоро в Росії вже пів країни будуть терористами,

– додала російська опозиціонерка.

Нагадаймо, що у 2023 році в країні-агресорці пройшла хвиля підпалів військкоматів. Деякі з паліїв навіть признавались, що спеціально хотіли підпалити будівлі.