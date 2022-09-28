Несмотря на войну: как студентка из Сумской области воплотила мечту об обучении за границей

Благодаря программе Европейского Союза Erasmus+ за 8 лет 10 тысяч украинских студентов получили бесценный международный опыт во время обучения и практики в европейских вузах. В 2022 году многие студенты не смогли вернуться домой из-за войны. Одна из них София Пинчук, которая о полномасштабном вторжении россии узнала в аэропорту, когда ждала рейс домой.

Благодаря программе студентка смогла остаться в Европе и продолжить обучение в безопасности.

Рейс домой, запланированный на 24 февраля

В ночь на 24 февраля София отправилась в аэропорт, чтобы лететь домой. Однако регистрацию на рейс постоянно переносили, а затем вообще отменили. Тогда никто не понимал, что происходит. Новости из Украины были тревожными, однако украинцы, ожидавшие свой самолет, хотели домой.



София Пинчук 24 февраля ждала самолет в Киев / Фото EU NEIGHBOURS east

Некоторые женщины начали плакать, ведь больше всего хотели вернуться к своим детям, оказавшимся в опасности. София планировала брать билет на автобус домой. Масштаба происходящего в Украине никто не осознавал. Девушка вспоминает, что хотела только домой к родителям, которые в то время уже были в аэропорту в Киеве и ждали дочь. В то же время они начали отговаривать ее и просили остаться в Польше.

Нам сказали, что все аэропорты в Украине закрыты. В это времчя все пассажиры мониторили новости. У меня началась паника, ведь я в чужой стране,

– вспомнила Софья.

Она обменяла билет на другую дату и после уговоров родителей и друзей из Украины вернулась в общежитие. В общежитии в такой ранний час была только уборщица. В стрессе София не могла ей объяснить, почему внезапно решила вернуться. Однако та отдала студентке ключ от комнаты. Офис академмобильности университета позволил девушке остаться в общежитии. Ей сразу же предложили продолжить обучение по программе на еще один семестр.

Все студенты Erasmus+ писали мне, когда началась война, спрашивали, как мои родные. Я каждый день получала сообщения. Польские студенты тоже поддерживали. Волонтерский отдел университета предлагал помощь,

– рассказала София.



Из-за войны студентке продлили мобильность еще на один семестр / Фото EU NEIGHBOURS east

Мечта об учебе за границей

София была активной еще со школы – училась на отлично, была старостой класса, капитаном женской команды по футболу и баскетболу. Вся ее жизнь – это постоянное движение.

Еще тогда она мечтала об обучении за границей, но низкий уровень английского не позволял реализовать желаемое. Особая страсть Софии – танцы и математика. Она поступила на бюджет в Сумской государственный университет на специальность "прикладная математика". Параллельно девушка продолжала заниматься танцами.



София всю жизнь мечтала об учебе за границей / Фото EU NEIGHBOURS east

Выбрала университет в Сумах, потому что он один из лучших в Украине и активный в Erasmus+. В университете София поняла, что без английского – никуда. Она перепробовала несколько курсов, пока не нашла те, которые были наиболее эффективными, и начала интенсивно изучать язык. Однако на обучение за границей решиться никак не могла. Ее сдерживал университетский кружок по танцам. Когда же началась пандемия коронавируса, вуз перешел на дистанционное обучение и занятия по танцам отменили.

Я никогда не хотела ограничивать свое обучение только посещением пар. А с карантином не стало даже этого. Сидеть дома и в пижаме подключаться к лекциям – точно не обо мне. В конце концов, я решилась реализовать давнюю мечту,

– вспомнила София.

На инстаграме-странице отдела академической мобильности своего университета София увидела объявление об обучении на программе Erasmus+. Студентам предлагали провести учебный семестр в Силезском технологическом университете в польском городе Гливице.

Студентка сразу отправилась на программу и успешно прошла конкурс. Сначала родители девушки восприняли такую ​​идею с опаской, ведь София никогда надолго не покидали дом. Впрочем, они решили не высказывать свои опасения, потому что хотели поддержать дочь. В начале третьего курса София отправилась в Польшу.



София в Силезском технологическом университете в Польше / Фото EU NEIGHBOURS east

Что такое Erasmus+



Программа поддерживает возможности учебной и академической мобильности работников учебных заведений, студентов и молодежи, проекты и партнерства для развития потенциала для международного сотрудничества с разными странами мира. Это программа международного сотрудничества Европейского Союза с другими странами мира, которая поддерживает образовательное, профессиональное и личностное развитие граждан ЕС и за его пределами для вклада в устойчивый рост, качество рабочих мест, развитие инноваций и усиление европейской идентичности и активного гражданства.Программа поддерживает возможности учебной и академической мобильности работников учебных заведений, студентов и молодежи, проекты и партнерства для развития потенциала для международного сотрудничества с разными странами мира.

Много практики, новые друзья и первые путешествия: какие возможности открыл Erasmus+

В начале Софии было сложно привыкнуть к новой жизни, однако атмосфера в общежитии и университете была дружеской. Девушка быстро адаптировалась и нашла новых друзей.



София быстро нашла подруг в общежитии / Фото EU NEIGHBOURS east

Системы обучения в Польше и Украине очень схожи. Однако София считает, что за границей больше внимания уделяют практике. Там студенты практически не ведут конспекты, а пользуются электронными источниками.



Софии очень понравилось жить со студентами из разных стран мира / Фото EU NEIGHBOURS east

Из-за новой волны коронавируса вскоре после начала учебного года в вузе была введена смешанная форма обучения. То есть студенты могли ходить в университет или присоединиться к занятиям онлайн. Однажды София приехала на лекцию и выяснилось, что она единственная из студентов. Преподаватель был приятно удивлен, ведь сам он специально добирался из другого города, где расположен филиал Силезского технологического университета.

Сначала преподаватель предложил подождать других студентов. Уже после лекции он сказал, что я могу приходить даже одна, ведь он все равно будет читать лекцию,

– рассказала София.

Впоследствии университет полностью перешел на дистанционное обучение. Однако София параллельно училась онлайн в вузе в Сумах, поэтому постоянно была занята.



Студентка параллельно училась в 2 университетах / Фото EU NEIGHBOURS east

В Польше София жила на стипендию ЕС программы Erasmus+. Ее хватало и на общежитие, и на еду, и даже на путешествия. За один семестр девушка вместе со студентами из Казахстана посетила Норвегию, Чехию, Францию ​​и Испанию. До этого она была за границей только раз. Некоторые студенты-еразмусовцы летали в Киев и Львов.

Когда мы улетели во Францию, наши друзья отправились в Украину. Они были поражены Киевом и говорили, что хотят вернуться,

– отметила девушка.



Подруги Софии – также студентки Erasmus / Фото EU NEIGHBOURS east

Как Erasmus+ помогает украинцам с начала войны

Европейская Комиссия ввела гибкие процедуры для учебных и академических обменов после полномасштабного вторжения россии в Украину. Координатор Erasmus+ офиса в Украине Светлана Шитикова рассказала, что студенты получили возможность подаваться на гранты в европейские университеты напрямую, а не через украинские вузы. Ведь у тех не было возможности безопасно проводить конкурсы. То есть, если до сих пор украинский университет имеет проблемы проводить конкурсы, то студенты, которые хотят принять участие в Erasmus+, могут перейти на сайт любого европейского университета, найти информацию о программе и отправиться на конкурс. Однако межинституциональное соглашение между вузами важно для признания академической мобильности студента после завершения и возвращения в дом.

Более того, проекты международного сотрудничества получили возможность адаптировать деятельность к вызовам и потребностям военного положения. Ведь специально для Украины разрешили провести дополнительный конкурс проектов, представление на которые завершалось уже во время войны. Речь идет о направлении Жан Моне. В рамках этого направления Европейский Союз выделяет средства университетам для начала преподавания дисциплин, связанных с тематикой европейской интеграции, создания центров совершенства и развития научной деятельности в данной сфере.



София много времени проводит за учебой / Фото EU NEIGHBOURS east

В этом году украинские вузы получили рекомендацию по финансированию большого количества проектов Жан Моне. В частности, 43 университета Украины победили в конкурсе на финансирование 93 проектов. Это рекордное количество проектов, ведь за последние 7 лет в рамках этого направления в Украине финансировали всего 121 проект. То есть с начала войны поддержка Украины выросла более чем в 4 раза.

Еврокомиссия остановила все проекты с россией и беларусью, а часть бюджета перераспределила для Украины.

Университет, в котором училась София, не остался в стороне от войны и начал помогать украинцам. В частности, для беженцев выделили общежитие и сделали там косметический ремонт. Студентам из Украины, которые учились на фултайме, разрешили не платить за учебу и проживание на период войны. София тоже жила в общежитии бесплатно.



Иностранные студенты ежедневно писали Софии и спрашивали о ее родных / Фото EU NEIGHBOURS east



Университет Софии помогал студентам из Украины / Фото EU NEIGHBOURS east

В безопасности, но мыслями – с родными в Украине

Мыслями девушка постоянно была с родными. Ее родители с 10-летним братом остались у родственников в Киеве до апреля, ведь возвращаться домой было опасно.

София призналась, что у нее, как и у многих других украинцев, возник комплекс вины из-за того, что она находится в безопасности. Однако справиться с ним девушке помогли родители и друзья. Они убеждали ее, что самое важное, что сейчас она в безопасности и может учиться и думать о будущем и сможет помогать восстанавливать страну после Победы. Со временем девушка успокоилась и полностью посвятила себя учебе.



Из-за войны студентка постоянно думает о родных в Украине / Фото EU NEIGHBOURS east

Учеба за границей помогла понять, что больше всего интересует Софию

Девушка благодарна за возможность быть в безопасности и развиваться. Все лето она училась. Сначала сдавала экзамены в польском и украинском университетах, писала дипломную работу, а затем готовилась к поступлению на магистратуру в Украине.

Немного отдохнула. Посещала спортзал, занималась самообразованием. На работу я не ходила, ведь для меня приоритет сейчас – это учиться и развиваться,

– объяснила Софья.

Благодаря опыту за границей девушка поняла, что хочет выбрать другую специальность. Поэтому для магистратуры она выбрала "компьютерные науки".



Благодаря обмену София поняла, что ее больше интересует другая специальность / Фото EU NEIGHBOURS east

Мне это интереснее, современнее, больше практики. Подалась на Erasmus+ снова, так что жду результатов,

– добавила студентка.



Обучение за рубежом открыло новые возможности / Фото EU NEIGHBOURS east

Как можно податься на программу Erasmus+

Если вы хотите получить международный опыт, который будет полезен для трудоустройства, и провести учебный семестр в европейском вузе, то нужно подать заявку через ваш университет. Информацию о сотрудничестве вуза с европейскими учебными заведениями в рамках Erasmus+ ищите на сайте вашего университета. Также вы можете отправиться на конкурс напрямую через европейское учебное заведение и ErasmusDashboard поможет в этом.

Основную информацию об обучении за границей по программе Erasmus+ – читайте здесь. По ссылке собраны данные о длительности обучения, условиях, финансовой поддержке и т.д. Также можно ознакомиться с тем, как программа помогает украинским студентам во время войны.

Все доступные проекты мобильности собраны – здесь.

Актуальные новости о разных видах мобильности можно узнавать на фейсбук-странице National Erasmus+ Office in Ukraine.

Если у вас есть вопросы, то обращайтесь в команду офиса Erasmus+ в Украине. Контакты:

office@erasmusplus.org.ua

+380993322645 (viber, whatsapp, telegram).

Статья была подготовлена ​​в рамках проекта EU NEIGHBOURS east. Мнения, высказанные в статье, принадлежат только автору.