Девушка заявила, что после своих слов начала получать угрозы. По ее словам, люди звонили ее маме и руководителю.
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Студентка извинилась
Девушка все-таки извинилась за свои слова.
Я хочу попросить прощения у всех людей, которые топят за украинский язык, без всякого фанатизма, национализма и всего остального. И не собираюсь просить прощения перед людьми неадекватными, которые пишут моей маме,
– сказала студентка.
Мнение девушка не изменила
Студентка добавила, что "ее мнение об украинском языке не изменилось". Якобы украинский ей не импонирует, поэтому в дальнейшем она будет общаться на русском.
Извинение девушки, смотрите видео:
Скандальные заявления девушки: что известно
- Перед тем студентка опубликовала в инстаграме бранные высказывания в сторону украинского языка.
- В частности, она написала: "Просто я бы бл*ть на*уй запретила й*баный украинский язык".