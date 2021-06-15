Девушка заявила, что после своих слов начала получать угрозы. По ее словам, люди звонили ее маме и руководителю.

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Студентка извинилась

Девушка все-таки извинилась за свои слова.

Я хочу попросить прощения у всех людей, которые топят за украинский язык, без всякого фанатизма, национализма и всего остального. И не собираюсь просить прощения перед людьми неадекватными, которые пишут моей маме,

– сказала студентка.

Мнение девушка не изменила

Студентка добавила, что "ее мнение об украинском языке не изменилось". Якобы украинский ей не импонирует, поэтому в дальнейшем она будет общаться на русском.

Извинение девушки, смотрите видео: