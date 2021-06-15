Дівчина заявила, що після свої слів почала отримувати погрози. За її словами, люди дзвонили її мамі та керівнику.

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Студентка вибачилась

Дівчина таки перепросила за свої слова.

Я хочу попросити вибачення в усіх людей, які топлять за українську мову, без жодного фанатизму, націоналізму, і всього іншого. І не збираюся просити вибачення перед людьми неадекватними, які пишуть моїй мамі,

– сказала студентка.

Думку дівчина не змінила

Студентка додала, що "її думка про українську мову не змінилась". Мовляв, українська їй не імпонує, тож надалі вона спілкуватиметься російською.

Вибачення дівчини, дивіться відео:

Скандальні заяви дівчини: що відомо

Перед тим студентка опублікувала в інстаграмі лайливі висловлювання в бік української мови.

Зокрема, вона написала: "Просто я би бл*ть на*уй заборонила й*бану українську мову".

Зверніть увагу! У телеграм-каналі "Катарсис" писали, що дівчину звуть Калеганова Діана. Їй нещодавно виповнилося 18 років. Студентка родом з міста Ірпінь, що на Київщині. З 2020 року вивчає журналістку у Міжрегіональній академії управління персоналом у Києві.