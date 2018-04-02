Студенты из Львова создали приложение для мониторинга вывоза мусора

Разработчики из "Львовской политехники" призывают сделать свой город чище. Они создали и усовершенствовали приложение, позволяющее мониторить, а значит - регулировать наполненность мусорных площадок города.

Свою идею львовские студенты впервые представили во время городского "Форума электронного управления" в октябре 2017 года. Там победили на конкурсе и с тех пор работали над совершенствованием системы. Программа Clean City, по словам разработчиков, может не только сделать город чище, но и наладить коммуникацию между львовянами и властью.

"Раньше нужно было писать какие-то бумажные заявления, или же звонить на горячую линию, где не всегда отвечали. Сейчас это проще, поскольку у каждого есть свой смартфон. Отфотографировал проблему, и она уже анализируется", – отметил разработчик Clean City Роман Вит.

Нужно лишь зайти на сайт или в приложение и выбрать на карте города помойку. Для удобства создали и наклейки с QR-кодами. Это сообщение проверят и пришлют в департамент обращения с отходами городского совета. QR-код пока действует в пяти точках центральной части города.

Мы хотим сначала попробовать эту идею в центре города, и посмотреть, как она будет работать здесь. Потому что здесь есть большой поток людей и, соответственно, потенциально большее количество отзывов,

– прокомментировал разработчик приложения Николай Мацях.

Программу уже начинают тестить львовяне. Дмитрий отметил, что QR-код нужен не только в центре, но и на мусорной площадке рядом с его домом.

Программа Clean City

"Во Львове это большая проблема, очень редко вывозится мусор. Даже из обычных маленьких мусорников. Я постоянно вижу их переполненными", – убежден житель Львова Дмитрий Москвич.

Разработчики "Чистого города" призывают львовян испытать приложение в своем районе.

К слову, часто довольно трудно просыпаться утром, а обычный будильник не помогает. На помощь могут прийти умные мобильные приложения, которые сделают ваше пробуждение легким и приятным.