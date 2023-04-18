На спутниковых снимках показали уничтоженный самолет SkyUp в Судане: новые детали столкновений

Беспорядки в Судане набирают обороты. Известно о нападении на посла ЕС, а также обстрелянном автомобиле посольства США в Хартуме. Кроме того, на спутниковых снимках был показан уничтоженный украинский самолет.

Ситуация в Судане продолжает обостряться. Конфликт между регулярными войсками и Силами оперативной поддержки RSF разгорелся 15 апреля и продолжается до сих пор. Из последнего известно об обстреле автомобиля посольства США, а также нападении на посла ЕС, передает 24 Канал.

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Что известно о нападении на посла

Об этом рассказал в своем твитере глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, произошло это вечером 17 апреля. Причем на посла напали в его же резиденции.

Это грубое нарушение Венской конвенции. Обеспечение безопасности дипломатических помещений и персонала – главная обязанность суданской власти и обязательства по международному праву,

– подчеркнул он.

Спецназ обстрелял авто посольства США

Также стало известно, что в Хартуме Силы оперативной поддержки обстреляли бронированный автомобиль посольства США. Об этом рассказали журналисты телеканала Al Arabiya.

Источники в посольстве утверждают, что "бронированную машину посольства намеренно обстрелял отряд спецназа". Их данные утверждают, что не пострадал ни один дипломат.

Заметим, что накануне сообщалось о том, что во время стычек уничтожен украинский самолет. Теперь на спутниковых снимках можно увидеть, что от него осталось.



Самолет SkyUp выгорел дотла / Спутниковые снимки Maxar



Все, что осталось от самолета SkyUp / Спутниковые снимки Maxar

Журналистам The New York Times удалось идентифицировать 20 воздушных судов на спутниковых снимках Maxar. Они демонстрируют поврежденный аэропорт в Хартуме, в том числе выгоревший самолет авиакомпании SkyUp.

Известно, что каждый из 20 самолетов либо поврежден, либо уничтожен полностью. Среди последних – воздушное судно украинской авиакомпании SkyUp, которое прибыло в Судан утром 15 апреля. По имеющейся информации, всех пассажиров успешно высадили. Между тем компания делает все для того, чтобы ее 36 сотрудников как можно скорее покинули страну.

Отметим, что на понедельник 17 апреля специальный представитель Генерального секретаря ООН в Судане Волкер Пертес сообщил о по меньшей мере 180 жертвах столкновений. Также известно, что ранения получили по меньшей мере 1 800 человек. По имеющейся информации, под обстрелы попадали также больницы. И это в тот момент, когда медики боролись за жизни пострадавших.