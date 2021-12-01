Ермак отметил, что, по закону, не имеет ни одного охранника, хотя у его предшественников они были. По его словам, ситуация с вертолетом ГСЧС похожа, поскольку есть определенный протокол безопасности на случай непредсказуемой ситуации.

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Стыдно сказать – самолет сломался. Потому летели мы туда на военном вертолете. Согласно протоколу, когда это происходит, приглашается вертолет сопровождения. Это единственная причина привлечения борта ГСЧС. Президент никогда не летает по частным самолетам, пользуется только государственными. А если я сам лечу в командировку, то пользуюсь обычными рейсовыми самолетами,

– сказал Ермак.

Чиновник заверил, что Зеленский борется с чрезмерными мерами и является скромным. Также он добавил, что во время полета пришлось садиться на дозаправку, поэтому добрались до места назначения вечером.

"Поэтому вся эта история придумана на ровном месте. Никаких празднований не было, не планировалось и не могло быть. И вся техника использовалась исключительно в рамках закона", – подытожил глава ОП.

Что этому предшествовало