Єрмак зауважив, що, за законом, не має жодного охоронця, хоча в його попередників вони були. За його словами, ситуація з вертольотом ДСНС схожа, бо є певний протокол безпеки на випадок непередбачуваної ситуації.

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Соромно сказати - літак зламався. Тому летіли ми туди на військовому вертольоті. Згідно з протоколом, коли таке відбувається, запрошується вертоліт супроводу. Це єдина причина залучення борту ДСНС. Президент ніколи не літає приватними літаками, користується тільки державними. А якщо я сам лечу у відрядження, то користуюся звичайними рейсовими літаками,

– сказав Єрмак.

Чиновник запевнив, що Зеленський бореться з надмірними заходами і є скромним. Також він додав, що під час польоту довелось сідати на дозаправку, тому дістались місця призначення ввечері.

"Тому вся ця історія придумана на рівному місці. Жодних святкувань не було, не планувалося і не могло бути. І вся техніка використовувалася виключно в рамках закону", – підсумував глава ОП.

Що цьому передувало