Советник осудил действия России

Дипломат выступил против войны России в Украине и сказал, что ему стыдно за свою страну. Об этом он написал в заявлении об увольнении, которую опубликовал исполнительный директор UN Watch, правозащитной НПО и наблюдательной группы ООН Хилел Нойер.

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Мне еще никогда не было так стыдно за свою страну,

– написал российский дипломат.

Бондарев также отметил, что министр российского МИДа Сергей Лавров хороший пример того, как деградировала политическая система России. Дипломат осудил угрозы России применить ядерное оружие.

По его словам, инициаторы войны хотят только одного — остаться у власти навсегда, жить в помпезных дворцах, плавать на роскошных яхтах, наслаждаясь неограниченной властью и безнаказанностью. Бондарев подчеркнул, что ради этого режим Путина готов принести в жертву множество жизней.

Нравственный пример для всех российских дипломатов

В ООН призвали всех остальных российских дипломатов в Организации Объединенных Наций и во всем мире следовать нравственному примеру Бондарева и уйти в отставку.

У России больше нет союзников и она будет деградировать

Сам Бондарев также добавил, что у России больше нет союзников, и в дальнейшем страна будет все больше деградировать и уходить в изоляцию от мира.



Обращение российского дипломата Бондарева об отставке / Фото Хилл Ноер

Маразм путинских политиков прогрессирует

Напомним, что в последнее время заявления пропутинских политиков звучат совершенно бессмысленно. Так, недавно уже упоминавшийся Лавров цинично заявил, что мир нужно "освобождать" от Запада.

Впоследствии на этот абсурд отреагировали в Офисе Президента. В частности, Михаил Подоляк сказал, что следующие цели спецоперации России могут относиться к "освобождению" Марса от влияния марсиан.

Также глава российского МИД "прославился" бредом о том, что у Гитлера была еврейская кровь. Лавров заявил, что война в Украине "нужна", потому что здесь власть держат "нацисты". Он сказал, что у президента Владимира Зеленского еврейские корни. Однако, по его словам, это ничего не значит, потому что у Гитлера якобы тоже текла еврейская кровь. К этому абсурду россиянин добавил еще и фразу, что "самые ожесточенные антисемиты, как правило, евреи".

В СМИ сообщали, что за этот маразм Лаврова пришлось извиняться Путину. Прощение диктатор просил у министра Израиля Нафтали Беннетта.

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