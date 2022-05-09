В российском Новосибирске полицейские задержали мужчину во время традиционного шествия "Бессмертный полк". Это мероприятие посвящено победе во Второй мировой войне.

Речь идет о Владимире Салтевском, который пришел на это мероприятие с плакатом "Мне стыдно за вас внуки. Мы воевали за мир, а вы выбрали войну". Об этом сообщают российские СМИ.

Заслуживает внимания Вы не сами, – Шарль Мишель приехал в Одессу, чтобы отпраздновать День Европы

В российском Новосибирске задержан мужчина за плакат против войны

Задержанный мужчина был доставлен в Центральное отделение полиции в городе Новосибирск. Ему планировалось инкриминировать статью об отождествлении действий руководства Советского Союза с действиями нацистской Германии. Интересно, что статья совсем недавно появилась в административном кодексе России.

Однако на Салтевского составили протокол по статье о дискриминации российских военных. Известно, что мужчину вывели из колонны сами же участники шествия и передали его сотрудникам полиции. Эти лица также имели не собственней одежде букву Z, которая стала одним из символов российской агрессии в Украине. Заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова рассказала, что в этом году к шествию "Бессмертный полк" присоединились по меньшей мере 150 тысяч человек.

Сообщается, что Салтевский не единственный, кого задержали. Полицейские также задержали участника марша, который держал плакат с надписью "Не за такое будущее мой дед воевал". Мужчина пожелал сохранить свое имя в секрете, его тоже доставили в отделение полиции.

Больше новостей о россиянах и их символике:

В Варшаве посол России Сергей Андреев старался сделать все, чтобы попасть на кладбище советских воинов. Он хотел возложить цветы. Однако украинские активисты помешали ему это сделать и облили красной краской.

В его адрес кричали "фашисты" и "Путин х**ло". Сергей Андреев также заявил, что гордится своим президентом – Владимиром Путиным и добавил, что территории ОРДЛО принадлежат государству-агрессору.

В Литве решили запретить использовать символы войны России в Украине. Речь идет о георгиевской ленте, буквах Z и V. Нарушители заплатят штраф от 300 до 1 500 евро.

Интересно – россияне впервые обстреляли Украину советскими ракетами: смотреть видео