Йдеться про Володимира Салтевського, який прийшов на цей захід з плакатом "Мені соромно за вас внуки. Ми воювали за мир, а ви обрали війну". Про це повідомляють російські ЗМІ.

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У російському Новосибірську затримали чоловіка за плакат проти війни

Затриманого чоловіка доставили до Центрального відділку поліції у місті Новосибірськ. Йому планували інкримінувати статтю про ототожнення дій керівництва Радянського Союзу з діями нацистської Німеччини. Цікаво, що ця стаття зовсім недавно з'явилася в адміністративному кодексі Росії.

Проте на Салтевського склали протокол за статтею про дискримінацію російських військових. Відомо, що чоловіка вивели із колони самі ж учасники ходи та передали його співробітникам поліції. Ці особи також мали не власному одягові літеру Z, яка стала одним із символів російської агресії в Україні. Заступниця мера Новосибірська Ганна Терешкова розповіла, що цього року до ходи "Безсмертний полк" приєдналися щонайменше 150 тисяч людей.

Повідомляють, що Салтевський не єдиний, кого затримали. Поліціянти також затримали учасника ходи, який тримав плакат з написом "Не за таке майбутнє мій дід воював". Чоловік побажав зберегти своє ім'я в таємниці, його теж доставили до відділення поліції.

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У Варшаві посол Росії Сергій Андрєєв старався зробити усе, аби потрапити на цвинтар радянських воїнів. Він хотів покласти квіти. Проте українські активісти завадили йому це зробити та облили його червоною фарбою.

На його адресу кричали "фашисти" та "Путін х**ло". Сергій Андрєєв також заявив, що пишається своїм президентом – Володимиром Путіним та додав, що території ОРДЛО належать державі-агресорці.

Додамо, що у Литві вирішили заборонити використовувати символи війни Росії в Україні. Йдеться про георгіївську стрічку, літери Z та V. Порушники заплатять штраф від 300 до 1 500 євро.

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