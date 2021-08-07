На стыке Украины, России и Беларуси задержали нелегальных мигрантов: видео

На Черниговщине, на стыке границ с Россией и Беларусью, задержали 7 нелегальных мигрантов. Они направлялись за пределы Украины.

Все это происходило 6 августа. Иностранцы пробирались через границу вне пунктов пропуска. Их остановили на направлении села Горск.

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Среди задержанных – 6 граждан Азербайджана и 1 грузин. Один из правонарушителей не имел при себе документов. По предварительной информации, его разыскивали за кражи в Одесской области. Всех иностранцев задержали, правоохранители устанавливают их личности и обстоятельства правонарушения.

Усиленная служба на границе

После этого их привлекут к ответственности за попытку нарушения государственной границы и нарушение пограничного режима.

Пограничники отметили, что границе с Россией и Беларусью уделяют особое внимание. На этих направлениях они несут усиленную службу. В ГНСУ также обратили внимание на то, что задержать иностранцев удалось благодаря слаженным действиям сотрудников Черниговского отряда.

Пограничники задержали нелегальных мигрантов: смотрите видео ГНСУ