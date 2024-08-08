Это была лотерея, – украинский штурман об опасной работе Су-24М

Украинский штурман Сергей Вербицкий поделился опытом катапультирования со сбитого Су-24М.

Сергей Вербицкий, штурман бомбардировщика Су-24М, который выжил после сбивания самолета, рассказал об опасностях и рисках во время выполнения боевых задач в небе Украины.

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Бомбардировщики против вражеских истребителей

Вербицкий описал работу экипажа Су-24 как "лотерею", где каждый вылет мог стать последним. Он вспомнил, как они следили за вражескими истребителями перед вылетом, но после вылета все зависело от счастья и скорости выполнения задания.

Когда летишь в небе – все равно видно, что на земле происходит. В Чернигове, когда нам надо было нанести удар по станции разгрузки техники, очень видно было, какие бои разворачиваются,

– поделился Вербицкий.

Штурман отметил, что несмотря на отсутствие особой злости к врагу, он получал удовольствие от успешно выполненных задач. Ощущение, что каждый точный удар по вражеским позициям уменьшает количество врагов, давало ему силы и мотивацию продолжать борьбу.

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В этом же интервью Вербицкий констатировал, что российская ПВО не всегда успевает за украинскими самолетами. Однако оккупанты ставят истребители на дежурство, если имеют информацию об авиации защитников.

По мнению штурмана, F-16 изменят ситуацию – российские самолеты не смогут приблизиться. Это повлияет и психологически на пилотов. Кроме того, по словам Вербицкого, российские бомбардировщики всегда знали, что бомбят гражданские цели.