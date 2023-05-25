Как отмечают в Нацгвардии, российские военные активно используют боевую авиацию в Запорожском направлении. Собственно, при попытке нанести удар по позициям сил обороны двумя Су-25 что-то пошло не по плану.

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"Запорожский мститель" отреагировал мгновенно

Известно, что в тот момент на боевом дежурстве находился "Запорожский мститель", а также его побратим. Наши военные идентифицировали авиацию врага, а также метко отработали с ПЗРК по воздушным целям русских захватчиков.

По результатам работы наших защитников:

один Су-25 удалось уничтожить полностью, а его пилот катапультировался на временно оккупированную территорию;

второй Су-25 получил серьезные повреждения и пошел на аварийную посадку.

Тогда в конце взлетной полосы мелитопольцы наблюдали черный столб дыма. Перед этим раздались глухие взрывы,

– говорят в Нацгвардии.

Напоминают также, что "Запорожский мститель" уже уничтожил 7 самолетов врага. Мы же дальше немного расскажем больше о Герое Украины.

Что известно о "Запорожском мстителе"

Можем предположить, что сейчас ему – 20 лет, если учитывать тот факт, что в июле 2022 года срочнику Нацгвардии было 19. Тогда сообщали, что он по ПЗРК поразил шесть самолетов врага, а также одну крылатую ракету. И за эти заслуги получил звезду Героя Украины. О своем подопечном тогда рассказывал начальник оперативного управления Главного управления НГУ Алексей Надточий.

Военнослужащий срочной службы НГУ 16 июля с ПЗРК сбил крылатую ракету, а 17 июля самолет Су-25. Всего на его счету семь пораженных целей России – шесть самолетов и одна крылатая ракета. Этот солдат – Герой Украины,

– отметил он.

Напоследок напомним вам актуальные потери врага по состоянию на 25 мая. Утром этого дня в Генштабе сообщили, что за минувшие сутки ВСУ уничтожили 500 оккупантов. Если говорить о ликвидированных российских солдатах с 24 февраля 2022 года, то говорится о 205 260 бойцах так называемой "второй армии мира".