Достанем в любой момент: в Воздушных силах объяснили, как удалось сбить Су-25 в Донецкой области

Украинским защитникам в субботу, 4 мая, удалось сбить российский штурмовик Су-25 над Донецкой областью. С начала полномасштабного вторжения Силы обороны "приземлили" уже 349 вражеских самолетов.

В эфире телемарафона представитель Воздушных сил Илья Евлаш рассказал, как украинским защитникам удалось сбить вражеский самолет. Он уточнил, что самолет сбили бойцы подразделения Сухопутных войск ВСУ, передает 24 Канал.

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Как украинские защитники сбили Су-25

Евлаш напомнил, что бойцы Сухопутных сил ВСУ также имеют системы ПВО. Среди них есть комплексы малого и среднего радиуса действия, которые успешно работают на поле боя. В Воздушных силах объяснили, что такие системы успешно отрабатывают по различным воздушным целям, в частности – и по самолетам, и сбивание Су-25 – очередное доказательство этого.

В то же время Евлаш отметил, что нашим бойцам на передовой необходимые переносные системы ПЗРК, которые могут бороться как с низколетящими целями, так и с беспилотниками, которых там очень много, а также более серьезные и модернизированные комплексы, которые могут дальше доставать. Говорится не только о западном вооружении, но и ЗРК "Бук", которые могут эффективно противостоять российским вертолетам, и штурмовикам.

Представитель Воздушных сил отметил, что помощь, которую должны предоставить партнеры, также изрядно усилит украинских защитников, поддерживать способность Сил обороны отражать и сдерживать вражеские атаки.

Понимая, что такие "легкие времена" закончились, когда у нас был серьезный дефицит боеприпасов, так что теперь будет огонь в ответ, и запал подлетать так близко уменьшится,

– подчеркнул Евлаш.

Он также уточнил, что обычно управляемые авиабомбы на линии фронта сбрасывает Су-34, а истребитель Су-35 – его прикрывает. Штурмовик Су-25, который удалось сбить украинским защитникам, выполняет же боевые задачи. Он обстреливает позиции украинских военных различными типами ракет.

На это очень сильно влияет и личный фактор пилота. Если он себя почувствовал таким бесстрашным, сделал несколько вылетов и тогда его не достали, то это не значит, что его не достанут завтра или послезавтра. Вероятнее всего, он решил, что сможет выполнить определенный пролет, но был умело подстрелен нашими воинами,

– добавили в Воздушных силах.

Что известно о сбивании

В традиционном вечернем обращении 4 мая Владимир Зеленский сообщил, что украинским защитникам удалось сбить штурмовик Су-25 в Донецкой области.

"Особо отмечу воинов из 110 отдельной механизированной бригады за сбивание сегодня очередного российского Су-25 в Донецкой области. Молодцы, ребята", – отметил президент.

По данным из открытых источников, штурмовик может развивать скорость более 900 километров в час, что позволяет ему быстро преодолевать большие расстояния. Су-25 может быть оснащен авиапушками, авиабомбами различного калибра и назначения, управляемыми и неуправляемыми ракетами "воздух – земля", управляемыми ракетами "воздух – воздух".