Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Юрий Фёдоров. По его словам, для России сейчас ценны все самолеты.
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"Для российской армии любые самолеты очень ценны. Су-25 – это фронтовой бомбардировщик. Он достаточно старый, но такая рабочая лошадка. Их достаточно много в российской авиации. Но именно эти самолеты очень часто используют в частности для войны в Украине, потому что они привычны для пилотов", – заметил он.
На смену Су-25 должны прийти более современные Су-34, однако их немного в России. Возможности российского производства очень ограничены.
Россия потеряла пилота
Юрий Федоров отметил, что, кроме самолета, россияне потеряли пилота, который был обучен работать на Су-25. Таких лётчиков в России не очень много.
Их немного. Если у них есть боевой опыт, то таких еще меньше. Боевой опыт они могли получать до войны в Украине только в Сирии, возможно, в качестве наемников в других регионах,
– сказал военный эксперт.
Плохие последствия для российской авиации
Это уже не первая авария в Ейске. Это свидетельствует о том, что службы не могут надежно проверить самолет перед полетом, отремонтировать и устранить все недостатки. Это уже системная проблема российской авиации.
Это подрывает веру пилотов в свои самолеты. Психологический удар может быть тяжелее, иметь худшие последствия для боевого потенциала российской авиации. Если летчик не верит службам, будет постоянно нервничать и думать, как вернуться живым вместо того, чтобы думать, как выполнить боевое задание,
– считает Федоров.
В России упал очередной самолет
- В обед 17 июля в сети распространили видео падения самолета Су-25 в Ейске Краснодарского края. За событием наблюдали десятки российских отдыхающих. Штурмовик нырнул в море, когда на пляже был час пик.
- Российские СМИ писали, что причиной падения, по предварительным данным, стала техническая неисправность.
- Пилоту удалось катапультироваться, однако, падая о воду, он сломал обе ноги. Также он запутался в парашюте и наглотался в воде. Когда спасатели вытащили его из воды, он был без сознания. Его доставили на скорой в больницу, где он и умер.
- Заметим, что это не первая подобная авария в Ейске. 24 июня у поселка Кантемировка упал российский самолет АН-24. Погибли как минимум 3 человека. Предварительно его сбили вагнеровцы.
- 13 мая в России разбились аж 3 авиасуда : 2 вертолета и один истребитель Су-34. Не обошлось без жертв.