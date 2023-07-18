Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Юрий Фёдоров. По его словам, для России сейчас ценны все самолеты.

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"Для российской армии любые самолеты очень ценны. Су-25 – это фронтовой бомбардировщик. Он достаточно старый, но такая рабочая лошадка. Их достаточно много в российской авиации. Но именно эти самолеты очень часто используют в частности для войны в Украине, потому что они привычны для пилотов", – заметил он.

На смену Су-25 должны прийти более современные Су-34, однако их немного в России. Возможности российского производства очень ограничены.

Россия потеряла пилота

Юрий Федоров отметил, что, кроме самолета, россияне потеряли пилота, который был обучен работать на Су-25. Таких лётчиков в России не очень много.

Их немного. Если у них есть боевой опыт, то таких еще меньше. Боевой опыт они могли получать до войны в Украине только в Сирии, возможно, в качестве наемников в других регионах,

– сказал военный эксперт.

Плохие последствия для российской авиации

Это уже не первая авария в Ейске. Это свидетельствует о том, что службы не могут надежно проверить самолет перед полетом, отремонтировать и устранить все недостатки. Это уже системная проблема российской авиации.

Это подрывает веру пилотов в свои самолеты. Психологический удар может быть тяжелее, иметь худшие последствия для боевого потенциала российской авиации. Если летчик не верит службам, будет постоянно нервничать и думать, как вернуться живым вместо того, чтобы думать, как выполнить боевое задание,

– считает Федоров.

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