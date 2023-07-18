Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Юрій Федоров. За його словами, для Росії зараз цінні усі літаки.
До теми У Росії пірнув у море штурмовик Су-25: пілот загинув
"Для російської армії будь-які літаки дуже цінні. Су-25 – це фронтовий бомбардувальник. Він досить старий, але така робоча конячка. Їх досить багато в російській авіації. Але саме ці літаки дуже часто використовують зокрема для війни в Україні, бо вони звичні для пілотів", – зауважив він.
На заміну Су-25 повинні прийти більш сучасні Су-34, однак їх небагато у Росії. Можливості російського виробництва дуже обмежені.
Росія втратила пілота
Юрій Федоров зазначив, що, окрім літака, росіяни втратили пілота, який був навчений працювати на Су-25. Таких льотчиків у Росії не дуже багато.
Їх небагато. Якщо у них є бойовий досвід, то таких ще менше. Бойовий досвід вони могли отримувати до війни в Україні тільки у Сирії, можливо, у якості найманців у інших регіонах,
– сказав військовий експерт.
Погані наслідки для російської авіації
Це вже не перша аварія у Єйську. Це свідчить про те, що служби не можуть надійно перевірити літак перед польотом, відремонтувати та виправити усі недоліки. Це вже системна проблема російської авіації.
Це підриває віру пілотів у свої літаки. Психологічний удар може бути важчим, мати гірші наслідки для бойового потенціалу російської авіації. Якщо льотчик не вірить службам, то буде постійно нервувати та думати, як повернутись живим замість того, щоб думати, як виконати бойове завдання,
– вважає Федоров.
У Росії впав черговий літак
- В обід 17 липня у мережі поширили відео падіння літака Су-25 в Єйську Краснодарського краю. За подією спостерігали десятки російських відпочивальників. Штурмовик пірнув у море, коли пляжі була година пік.
- Російські ЗМІ писали, що причиною падіння, за попередніми даними, стала технічна несправність.
- Пілотові вдалося катапультуватися, проте падаючи об воду він зламав обидві ноги. Також він заплутався в парашуті й наковтався води. Коли рятувальники витягнули його з води, він був без свідомості. Його доставили на швидкій до лікарні, де він і помер.
- Зауважимо, що це не перша подібна аварія у Єйську. 24 червня поблизу селища Кантемирівка впав російський літак АН-24. Загинули як мінімум 3 людини. Попередньо, його збили вагнерівці.
- 13 травня у Росії розбились аж 3 авіасудна: 2 гелікоптери і один винищувач Су-34. Не минулося без жертв.